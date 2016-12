Trenque Lauquen

TRENQUE LAUQUEN (deLa Opinión). El comisario mayor Fabio Zaratiegui se hizo cargo dela Departamental TrenqueLauquen el 1 de enero de este año; nativo de Pehuajó, se desempeñó siempre en la zona, y cuando se creóla Departamentalcon cabecera en Carlos Tejedor fue su primer titular; posteriormente, con la reformulación de jurisdicciones, fue destinado a Trenque Lauquen, donde sucedió al también comisario mayor Gustavo Esteban, quien se jubiló.

Tras un año de trabajo en esta Departamental, cuya competencia llega a los distritos de Rivadavia, General Villegas y Carlos Tejedor, Zaratiegui considera que “…se ha trabajado bien. Por supuesto que siempre hay terreno para mejorar; en eso trabajamos a diario. Considero una gran ventaja que todos los jefes de las Comisarías y yo mismo somos de la zona y de la misma camada egresada dela Escuela Vucetich.Hablamos un mismo lenguaje y eso facilita el diálogo y la búsqueda de soluciones para las circunstancias o problemas que van surgiendo en una sociedad que cambia constantemente”, señaló.

PERFECCIONAMIENTO

El jefe policial hizo especial hincapié en la necesidad del continuo perfeccionamiento de los efectivos para optimizar el trabajo. Por eso se suceden las charlas, academias e instrucciones. Y en este terreno mencionó que este año el jefe del GAD, subcomisario

Juan José Ustarroz, junto con tres efectivos cumplieron con un exigente curso de tres meses de duración a cargo de comandos israelíes.

En el caso de Trenque Lauquen, la ciudad más grande dela Departamental(que tiene la sede en Colón y Hernández), Zaratiegui ponderó puntualmente la labor de los efectivos que trabajan en la calle en tareas de prevención. “La prueba está en que a la fecha -la nota fue hecha la semana pasada- se registra un 30 por ciento menos de denuncias hechas enla Comisaría1ª que en 2015. Queda por resolver el único homicidio (Adrián Maya) registrado este año en la jurisdicción”, comentó.

LOS CALABOZOS

La Opiniónlo ha reflejado insistentemente; a partir de septiembre de 2014, cuando el juez Alejandro Gutiérrez clausuró, por insalubres, los calabozos dela Comisaríade Trenque Lauquen, el destino de los detenidos se volvió itinerante. Mientras esperaban cupos en las unidades penales, debían ser trasladados a otras Comisarías, algunas lejanas. Pero esta situación mejoró cuando “… gracias a la buena voluntad de los intendentes Eduardo Campana y Javier Reynoso, de Villegas y Rivadavia, respectivamente, se pusieron en condiciones los calabozos de esas Comisarías”. “En cuanto a los de Trenque Lauquen, el intendente Miguel Fernández nos apoya constantemente y estaba dispuesto a encarar los arreglos, pero los arquitectos del Ministerio de Seguridad consideraron que no es conveniente invertir para una adecuación parcial; hay que tirar todo abajo. Es una estructura que no sirve más. Así que hay que esperar que incluyan la obra en el Presupuesto; confío que no se va a demorar”, explicó el entrevistado.

AGRADECIMIENTO

Y en el último tramo de la charla, Zaratiegui recalcó, a modo de síntesis en lo que se refiere a Trenque Lauquen, que “… estos logros son el resultado de un trabajo que se ha desarrollado de manera coordinada y conjunta entrela Municipalidaden lo que atañe a recursos logísticos aportados, el trabajo surgido conla Salade Monitoreo de las cámaras de seguridad,la Direcciónde Seguridad Ciudadana yla Policíade este partido, todo ello en pos de brindar el mejor servicio de seguridad posible a toda la comunidad. Por todo esto es que quiero hacer llegar a todos, autoridades y vecinos, el más cálido saludo y los deseos sinceros de paz y prosperidad en estas fechas tan especiales”, cerró.