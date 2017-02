BOLÍVAR (de La Mañana). En la mañana de ayer en la prolongación de calle Centenario y su intersección con Pueyrredón Leticia Valentín dialogó con la prensa.

“Estamos muy emocionados con lograr esto en tan poco tiempo; llevamos un mes de gestión y este es el segundo basural a cielo abierto que vamos a sacar, y vamos a seguir plantando árboles” dijo ante los medios Leticia Valentín, Directora de Servicios Urbanos.

Explicó además que para la ocasión fueron invitados deportistas locales como es el caso de Alejandra Piñuel y Jorge Arancibia, que son los que más sufren en esa zona, ya que son quienes con frecuencia transitan por el lugar practicando deportes, al igual que la gente que sale a caminar, trotar o pedalear por la zona.

“Es en honor a ellos el hecho de cuidar este espacio, nos ha llevado mucho tiempo poder limpiarlo, no ha sido fácil, por eso seguimos pidiendo el acompañamiento a la comunidad en esto de que cuiden los lugares, que no tiren más basura donde no corresponde. Vamos a seguir limpiando basurales, vamos a seguir haciéndolo el tiempo que sea necesario para que no quede ninguno, ese es nuestro objetivo”.

Respecto del basural eliminado, Leticia señaló que era muchísima la cantidad de basura que se sacó, pero que además era muchísimo el olor que ésta emanaba, y verdaderamente se sentían preocupados por el tema de la contaminación.

Por su parte Alejandra Piñuel contó que ella entrena físicamente a un grupo de chicas con el que habitualmente corren por ese lugar, y notaban la presencia de la basura. “Mi idea es sacar a las chichas por lugares que sean lindos a la vista, porque además de hacer el entrenamiento está bueno que el lugar sea agradable”, agregó, haciendo mención también a que en reiteradas ocasiones había recibido quejas de sus alumnas al respecto.

“Me gustó mucho la idea de Leticia de empezar a limpiar los basurales y comprometernos, ya que pasamos por acá muy a menudo, cuidar y ver que no vuelvan a tirar nada. Es muy lindo Bolívar, tenemos chacras hermosas, incluso para organizar carreras también, tenemos hermosas vistas y es una lástima que se arruine por esto. Pienso que es falta de conciencia y de educación, y de tener un buen hábito sobre dónde tirar la basura realmente. Es un trabajo bastante difícil pero no es imposible, creo que entre todos podemos lograr que Bolívar esté más limpio” agregó la atleta local, quien además señaló que serán una suerte de vigiladoras del lugar, ya que les gusta mucho y está cerca de la planta urbana.

Leticia Valentín destacó además que el trabajo que se viene realizando en esta temática es posible gracias al trabajo de dos áreas del municipio, que son la de Servicios Urbanos y la Dirección de Paisajes. Al respecto señaló que están trabajando en conjunto, y por eso agradeció públicamente todo lo que el equipo que comanda Damián Betancour realiza codo a codo con su área, y además señaló que tienen muchas ideas para llevar a cabo.

Dijo además que la idea es seguir creando este tipo de espacios públicos, que sean lindos, que puedan disfrutarse, con el compromiso de que la gente tenga responsabilidad social y sean parte del cuidado.

De la plantación de árboles que se realizó donde antes había un basural, participaron también vecinas de otros barrios que se han sumado al trabajo de Leticia Valentín, y son quienes están controlando el espacio donde se eliminó el primero de los basurales que se quitó, y según contaron, están haciendo un cuidado especial de las plantas que en aquel espacio se colocaron, tomándose el trabajo de regarlas diariamente, y hasta de protegerlas de las hormigas.

Los vecinos que puedan prestar su colaboración en la detección de basurales pueden contactarse con Leticia Valentín vía Facebook; de hecho la Directora de Servicios Urbanos mencionó que a diario recibe a través de mensajes privados fotos, y esto está dándoles buenos resultados ya que ven cierto interés por parte de la comunidad.

Hay un dato que no es menor, y tiene que ver con que han recibido fotos de patentes de vehículos, con las cuales ya están trabajando, ya que hay que decir también que para quienes realizan estos actos de arrojar basuras en la vía pública les caben multas, ya que de este modo se busca que se puedan mejorar las conductas indebidas de los vecinos.

“Es un cambio cultural muy grande que vamos a tener, y no hay vuelta atrás, vino para quedarse, entonces tenemos que seguir trabajando. Agradezco enormemente a toda la comunidad, porque los vecinos se han puesto a acompañarnos de una forma inesperada. Veo una demostración de reconocimiento muy grande hacia el trabajo que estamos realizando, la gente le acerca regalos a los chicos que están trabajando. Verdaderamente es un trabajo que emociona; yo lo vivo con mucha alegría”, dijo Valentín para finalizar.

Es bueno recordar también que quienes quieran efectuar reclamos en este sentido, pueden utilizar la línea telefónica 147 de la Municipalidad, para que luego las áreas correspondientes puedan realizar su trabajo.