Bunge

GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). "Estamos con algunos problemas en los caminos rurales de la parte sur. Pero venimos mejorando: en lo que es el pueblo el agua ya se detuvo. Se ha reforzado la contención del camino a La Juanita, que era por donde entraba el agua al pueblo", explicó Walter Sánchez, tercer jefe de Bomberos de Emilio V. Bunge.

Sánchez agregó: "Municipio, Vialidad e Hidráulica están trabajando en el tema. Se trabaja sobre el agua. Hasta que no drene bien no se va a poder hacer un trabajo definitivo, pero están trabajando y están reforzando contenciones para poder habilitar caminos a la parte rural". Si bien la situación mejoró, los bomberos continúan realizando recorridas y guardias para vigilar las contenciones y controlar que no haya filtraciones para que el agua no vuelva a entrar al pueblo. "De las cinco bombas se dejó colocada una sola, que no está funcionando. Se la dejó por prevención: en caso de lluvia se pondría la bomba para hacer un drenaje más rápido, nada más que para eso", concluyó Sánchez.