OLAVARRÍA (de El Popular). Este lunes por la mañana, el intendente Ezequiel Galli, los productores del show y el jefe de la Policía Distrital Mario Busto ofrecieron una conferencia de prensa en el Palacio San Martín de cara al show de “el Indio” Solari programado para el próximo sábado.

En un primer término, el jefe comunal admitió que "estamos viendo que hay una locura de comprar panes, chorizos, cervezas. Y queremos pedir que sean cautos. Es un evento cultural". En la misma línea, señaló que "no queremos que quede una sensación posrecital negativa por querer hacer una diferencia ese fin de semana. Estamos muy preocupados. Por eso, sean precavidos y cautos. Es una oportunidad para hacer una mínima diferencia, pero no la diferencia".

A su turno, uno de los productores, Matías Peucovich, dijo que "no llegamos a las 80 mil entradas vendidas". Y agregó: "Vamos a tener cantidad de gente parecida a lo que fue Tandil. Es mucha gente, pero no es lo que dicen. Vamos a llegar a 140, 150 mil personas, suponemos", añadió. "Esperemos que el olavarriense se porte como un buen anfitrión, que tenga una actitud más positiva como para recibir turistas. No queremos que exageren", expresó uno de los productores. Sin dudas, el tema económico es uno de los más preocupantes desde la organización, a lo que definieron como "una locura".

"Nos interesa cada ciudad que vamos, porque queremos volver. Si esto no se evita, no se frena a tiempo, va a tener un impacto negativo", para todo aquel que invirtió el poco dinero que tenía para comprar mercadería y bebida. Es por eso que uno de los encargados de la producción expresó que siempre los más perjudicados en este tipo de cuestiones son las personas desempleadas o que no tienen un gran poder adquisitivo.

Sin embargo, hay otros que sí pueden solventar una pérdida, porque "tienen revancha, otros instrumentos", para recuperarla, pero no "el que vendió su moto, el autito viejo o fue a un prestamista". En un extracto de la conferencia se pidió a "las distribuidoras que les permitan devolver la mercadería" aunque en su mayoría han vendido "en efectivo y sin consignación. Ellos hicieron su negocio", aclaró.

Para dar una dimensión de lo que ocurrirá en el marco del recital es que se brindaron algunos datos. "Nosotros tenemos adentro a 150 mil personas, traemos seis cantinas, 200 empleados y vendemos doce mil hamburguesas". Es decir, que gran parte de los compradores estarán en el predio. "Los tenemos a todos con nosotros adentro".

En todo momento trataron de usar lenguaje sencillo para que realmente la comunidad entienda las cantidades exageradas de compra de elementos. Recordaron que hay personas que compraron siete mil sandwiches, dos mil chorizos o dos mil latas de cerveza. Cantidades que tal vez no lleguen a venderse. Más allá de estos planteos, es que los encargados de la conferencia de prensa se mostraron satisfechos y confiados en que el show será un hecho cultural y artístico de grandes magnitudes.