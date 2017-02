Trenque Lauquen

TRENQUE LAUQUEN (de La Opinión). Las condiciones climáticas de los últimos días han favorecido la proliferación de mosquitos en Trenque Lauquen y sus alrededores y por eso, tras un período en el que los trabajos del área municipal de Espacios Verdes hicieron hincapié en prevenir el avance de la especie Aedes Aegypti, causante del Dengue, anoche comenzó una serie de tareas de fumigación general para hacer frente al mosquito “común”.

Ana Paula Motrel, secretaria de Ambiente, explicó que durante las últimas jornadas se han presentado elevadas temperaturas de manera estable y eso, combinado con la presencia de agua, ha favorecido la proliferación del mosquito “común”, que es el que en mayor presencia se ha manifestado durante estos días y por eso hizo referencia a la fumigación que se realiza en contra de esta especie.

Mientras que por otro lado, la funcionaria apuntó a la presencia en el plano local de la especie Aedes Aegypti, detectada a partir del control de rutina que Bromatología viene realizando con trampas para huevos y larvas, el cual ha arrojado resultados positivos en algunos casos, “aunque esto no quiere decir que haya Dengue en Trenque Lauquen, sino que solamente está la presencia del mosquito que lo puede causar, algo que ya sabemos y por lo tanto hay un potencial riesgo, a partir de lo cual se van tomando medidas”, señaló la entrevistada, remarcando que “normalmente los infectados por Dengue vienen de afuera de la ciudad”, y que por ejemplo esto puede ocurrir con casos de vecinos que hayan viajado a Brasil.

TRABAJOS

Por su parte, el titular de la Oficina de Espacios Verdes, Federico García, señaló que, como hasta hace unos días, el mosquito “común” no había avanzado mucho se estaba haciendo foco en el control del Aedes Aegypti, de acuerdo con las muestras recogidas en las trampas distribuidas en diversos sectores de la ciudad, trabajándose puntualmente en los lugares en que se encontraron ejemplares de la especie mencionada. Aunque a partir de anoche comenzó a hacerse un trabajo más amplio y general. “La diferencia en el trabajo que se hace respecto de los casos donde hay Aedes y la fumigación general no está en el producto que se usa, sino en la forma de aplicación, ya que en el primer caso el trabajo se concentra en un determinado sitio y se dirige directamente a donde están los huevos y las larvas halladas, y en el segundo, se hace algo más amplio, en los sectores de más uso de parte de la gente, como parques, paseos y plazas, apuntándose a los árboles y el pasto”, explicó el funcionario, quien señaló además que anoche el trabajo general comenzó por el Parque Villegas, el acceso a la Ruta 33 y el Polideportivo “Poroto Abásolo”.

Con todo esto, García también destacó que “es importante aclarar que no hay Dengue, sino mosquitos Aedes Aegypti, que es la especie que puede llegar a contagiar algunas enfermedades, entre ellas el Dengue, así como también se debe remarcar que en esta temporada no se dieron casos con síntomas de dengue a nivel local”.

PREVENCIÓN

El trabajo de Espacios Verdes es una tarea de prevención con repasos cada siete días para evitar que los huevos y las larvas lleguen a adultos, según explicó García, quien también comentó que “hay varios puntos en los que se han encontrado Aedes pero la cantidad de los mismos está debajo de valores alarmantes, ya que se trata generalmente de uno o dos huevos o larvas por muestreo, mientras que en los lugares que son foco de contagio de Dengue los valores son más altos”.

Además, el funcionario hizo hincapié en que las zonas más peligrosas son aquéllas donde hay estancamiento de agua, como algunos canales, cubiertas, baldes o recipientes para mascotas”, y recomendó a los vecinos que tomen las precauciones necesarias para que no haya lugares con agua acumulada, agregando que “hay muchas viviendas en las que no se toman recaudos, pero no hay una zona de Trenque Lauquen que esté más comprometida”. Aunque de todas formas, luego de la limpieza de algunos canales se ha fumigado allí, así como se piensa atacar en toda la ciudad, principalmente en las afueras para que el mosquito no entre en la planta urbana luego de cubrirse determinados espacios, siempre con un trabajo nocturno.