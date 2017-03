Bunge

GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). Una multitudinaria asamblea se llevó a cabo en la Cooperativa Eléctrica de Bunge. Vecinos autoconvocados de Bunge, Piedritas, Charlone, Santa Eleodora, Santa Regina y otros pueblos del Partido se reunieron con la intención de que su voz y su reclamo lleguen a oídos de las autoridades municipales, provinciales y nacionales. El objetivo es tratar de evitar que la enorme masa de agua que inunda gran porcentaje de los caminos y los campos del distrito, no termine por destruir las pocas fuentes de trabajos genuinas que aún quedan.

Omar Balbi, vecino de Bunge y exconcejal, participó de dicha asamblea. "Hubo mucha gente de Bunge y de pueblos vecinos, sobre todo los del norte, que es donde en este momento está la gran masa de agua. La preocupación de la gente es que se están salvando medianamente los cascos urbanos, pero si el campo no produce a la larga vamos a tener casas secas y sin gente, porque no vamos a tener trabajo. Si no se canaliza el agua, esto va a ser un desastre", explicó Balbi.

El bungense agregó: "El Partido de Villegas escomo la mitad del sándwich, porque desde Córdoba está entrando muchísima agua y la política de la Provincia de Buenos Aires es frenarla, o sea no darle curso. Todas las obras de canalización se tienen que hacer desde el mar hacia aguas arribas; entonces como aguas abajo no tienen nada preparado o canalizado,quieren que el agua no baje de Villegas, que no siga su curso.En definitiva lo que tenemos que hacer es cambiar la política de la Provincia de Buenos Aires con respecto a Villegas, para que no nos tranformemos en una gran laguna".

El petitorio firmado por la multitudinaria congregación de vecinos autoconvocados consta de 5 items que se detallan a continuación:

1) Realización con carácter de urgente de todas aquellas obras necesarias para salvaguardar las poblaciones impidiendo el ingreso de agua a las mismas.

2) Que los organismos estatales competentes garanticen la transitabilidad de los caminos rurales, a los efectos de posibilitar la circulación de la producción láctea, granaria y semoviente.

3) Que la autoridad del agua de la Provincia defina las políticas necesarias para evacuar del Partido de General Villegas las aguas que ingresan al mismo provenientes del sur de la Provincia de Córdoba, realizando y ejecutando a tales efectos las obras de canalización pertinentes

4) Que se implemente, a través de los organismos estatales competentes, políticas activas que permitan mantener funcionando las industrias lácteas existentes en las localidades de Coronel Charlone y Emilio Bunge, preservando la vital fuente de trabajo de nuestras comunidades.

5) Que nuestros representantes tramiten la exención de impuestos y tasas municipales, provinciales y nacionales, para toda la zona de desastre provocada por la emergencia hídrica.

Dicho petitorio se entregará a las autoridades municipales para que estén al tanto de lo demandado por la población y puedan hacer extensivo el pedido a quien corresponda.

"Si no hay respuestas vamos a ir aumentando la movilización o lo que haya que hacer. Incluso se 'tiró' la idea de cortar la ruta. Yo siempre estuve en contra de eso, pero parece que hasta que no aparecés en un canal de Buenos Aires no te dan bolilla. Es complicado. Además, en nuestra zona tienen pocos votos.Pero tendrían que sacar la cuenta de la plata que pierde el Estado por la cantidad de campos inundados y sin producir", aseveró Balbi.

"El municipio en Bunge ha trabajado bastante, aunque a veces no muy ordenadamente. La voluntad está, lo que faltaría es una dirección técnica un poco más clara respecto a lo que hay que hacer. Es muy complicado, porque hay mucha cantidad de agua y a veces algunas cosas se hacen a prueba y error. La delegada anduvo un montón, por todos lados, y dentro de sus posibilidades hizo lo que pudo.Todos queremos lo mismo: que no nos usen de reservorio, que hagan las obras y que no nos quedemos estancados", concluyó Balbi.

Por lo pronto, los vecinos autoconvocados y autodenominados como "Pueblos Unidos" adelantaron que el domingo a las 16:00 volverán a reunirse, esta vez en la localidad de Piedritas.