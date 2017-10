General Villegas

GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). Luego de la entrevista efectuada por el diputado nacional Gilberto Alegre, en los estudios de Radio Actualidad, el secretario de Gobierno, Gabriel Mones Ruiz, salió al cruce de los dichos del exintendente de General Villegas.

"Me da mucha pena escuchar algunas declaraciones del diputado, minimizando la inteligencia de la gente, diciendo que Villegas era un pueblito muy triste y que todo lo que es se lo debe a él. Yo no creo en eso, no creo que nadie sea imprescindible. Creo que las cosas se consiguen por el trabajo de todos. Creo que Villegas es de todos los que viven aquí, los que pagan los impuestos y los que trabajan todos los días para que Villegas sea lo que es. Villegas no es ni de Alegre, ni de Campana, ni de nadie. Es de todos los vecinos. Él se cree imprescindible y cree que Villegas es de él. Por eso hablaba de 'las obras nuestras que Campana está haciendo'. Las obras no son ni de Alegre, ni de Campana, ni de nadie; las obras son de los vecinos y se hacen con los fondos de todos los vecinos. No son de nadie más que de la comunidad de General Villegas", disparó Mones Ruiz.

El secretario de Gobierno desmintió lo que dijo el exjefe comunal, quien había resaltado que la actual gestión no aporta nada nuevo y sólo se dedica a terminar las obras que el anterior gobierno había iniciado: "Nosotros proponemos brindar a Villegas de toda la infraestructura que no se brindó en mucho tiempo. Por eso se está desarrollando el plan de Hábitat en el barrio Ciclón, que es una obra de 107 millones. Hay un montón de cuestiones en las que venimos trabajando a pesar de la emergencia y por la emergencia, como por ejemplo el acceso de Santa Regina, el acceso de Santa Eleodora, las defensas de los pueblos. Cuando terminemos las obras que están iniciadas iniciaremos otras que le hagan falta a todos los vecinos de Villegas".

Mones Ruiz también hizo mención a las críticas efectuadas por Alegre, quien señaló que la actual gestión demora en dar respuesta ante la problemática de falta de viviendas y terrenos: "Me parece lamentable escuchar a un diputado nacional y exIntendente decir que 'algunos terrenos estaban un poquito flojo de papeles', minimizando la cuestión formal/legal. Para eso estamos nosotros: para tratar de hacer cumplir las normas y a través de la institucionalidad abordar los problemas de los vecinos. Todavía estamos tratando de destrabar trámites en los que hay herederos fallecidos, inhibiciones, un montón de cuestiones legales que hay que atender y que se debieron atender antes. Las necesidades de la gente hay que atenderlas, pero no de cualquier forma. No se le puede dar un terreno a una persona que no tiene posibilidades de hacerse una casa y hacerle firmar un papel que dice que no le puede pedir materiales al municipio. Eso es engañar a esa persona: le estás dando algo que no va a poder concretar nunca. Nosotros estamos tratando de regularizar todas esas situaciones que son muchísimas. El parque industrial es otro ejemplo: no tenía ningún papel. Nosotros empezamos a tramitar la creación del Parque Industrial en Provincia para poder inscribirlo también en Nación. Todavía hoy no es un Parque Industrial. Otro ejemplo son los terrenos que se han dado en zonas que no tienen la aptitud hidráulica, como por ejemplo Migliore o en Piedritas, donde hay una quinta que están todos los terrenos adjudicados y es una laguna. Es una irresponsabilidad total, no entiendo cómo se puede pensar que con eso se puede solucionar una necesidad concreta. Al revés, le generás un problema al que le das algo de esa manera", fustigó.

En cuanto a la acusación de ser una "gestión insensible", Mones Ruiz aclaró que la actual administración sigue asistiendo a quienes lo necesitan: "La diferencia es que ahora para asistir a una persona se le hace el relevamiento social, se ven las reales necesidades y no se da por dar. Este año y el año pasado por culpa de la crisis hídrica hubo necesidad de asistir a un montón de familias y no se dejó de asistir a nadie que lo necesitara. Acá nadie es amigo de nadie, acá si tenés una necesidad vas a tener la asistencia y si no tenés la necesidad no".

También negó que los funcionarios municipales no atiendan a los vecinos y a las instituciones locales: "Escuché decir que el Intendente no atiende las instituciones. Yo he participado de un montón de reuniones. Todas las instituciones han pasado por el despacho del Intendente. No sé a qué institución se referirá. Yo no recuerdo ninguna institución que haya pedido una reunión con el Intendente y que éste no se la haya dado. Además, el Intendente está permanentemente en la calle, habla con los vecinos, los recibe todos los días. Incluso muchas veces deja reuniones importantes para atender cuestiones concretas o reclamos", dijo.

Y agregó: "También lo escuché decir que nosotros no lo atendemos. Para que lo atendiéramos él tendría que acercarse o tendría que llamar. Si el diputado Alegre está dispuesto que se acerque; para cualquier cosa que pueda conseguir y brindar en beneficio de los vecinos va a tener las puertas abiertas".