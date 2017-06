General Villegas

GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). El canal de Las Horquetas se encuentra saturado y no puede recibir el agua que tres grandes firmas agropecuarias quieren desagotar de sus campos a través de una obra de canalización (que quiso hacerse en el 2012, pero que fue detenida por los reclamos de los vecinos). La obra está aprobada por la Autoridad del Agua e Hidráulica. Desde la Municipalidad ven con malos ojos que se haga esa obra en una situación de emergencia.

Los productores y vecinos de Santa Eleodora están sumamente preocupados. Tres grandes firmas agropecuarias están llevando adelante una obra de canalización para sacar el agua de sus campos y escurrirla hacia el canal de Las Horquetas, que ya se encuentra repleto de agua. La enorme masa hídrica que sería desagotada en dicho canal podría provocar que muchos pequeños productores (37 en total) resulten seriamente perjudicados, al punto de desaparecer bajo el agua.

"La obra está concluida en un 80%. Ellos la iniciaron en 2012 cuando estábamos en una situación similar a la de ahora. Pero ese año logramos que la Autoridad del Agua no aprobara la obra", comentó el productor de la zona Marcelo Servera.

El enojo de los vecinos de Santa Eleodora es con Hidráulica, más específicamente con el ingeniero Alberto Micheloud, quien autorizó la obra. "Hay bronca con Hidráulica porque el canal de Las Horquetas anda mal y no lleva el agua. Si a eso se le suma más agua vamos a desaparecer. Nosotros dudamos de Micheloud, de que haya plata por abajo o algo por el estilo, porque de otra manera no se entiende cómo en una situación así Hidráulica puede aprobar una obra como ésta. De todas maneras nosotros vamos a seguir luchando para que esto no se lleve a cabo", dijo Servera.

El pasado lunes, el secretario de Obras Públicas, Daniel Cepa, el director de Vial, Guillermo Belloso, y el concejal Martín Micucci se reunieron con productores de Santa Eleodora para discutir este tema. Cepa le dijo a Diario Actualidad que "el proyecto está aprobado por la Autoridad del Agua e Hidráulica. No es lógico que se haga algo así ahora porque estamos en emergencia. Vamos a llevarle la inquietud a Hidráulica. Nosotros estamos de acuerdo en que se hagan canales terciarios, pero siempre y cuando tengamos los canales secundarios en condiciones. Por eso vamos a pedir que se limpien los canales secundarios para que saquen el agua. Esa es netamente una responsabilidad de Hidráulica".

El funcionario agregó: "no es que nosotros nos opongamos a una obra que está aprobada por la autoridad que corresponde, pero consideramos que este no es el momento. En estado de emergencia no se pueden conectar canales terciarios a un secundario que está trabajando al máximo". Si bien la obra está aprobada por la Autoridad del Agua e Hidráulica, la Municipalidad tiene la competencia de autorizar la conexión final de dicho canal. Así lo expresó el delegado de Santa Regina, Pedro Rattalino. "El Municipio tiene que aprobar el final de la obra, la conexión; pero dijo que estando en situación de emergencia eso no se puede hacer. Hay mucha preocupación en la gente, porque ya hay mucha agua en la zona y con más aporte de agua podría colapsar. Con los canales funcionando en condiciones óptimas se podrían agregar más canales a Las Horquetas, pero para eso Hidráulica debería limpiar el canal de Las Horquetas". Los productores y vecinos de Santa Eleodora aguardan una pronta definición por parte de Hidráulica.