Trenque Lauquen

TRENQUE LAUQUEN (de La Opinión). Ante el inminente nuevo tarifazo de luz, representantes de distintas Pymes locales se refirieron al impacto generado por las subas en los servicios que se dieron en el último tiempo. Menos personal, costos más altos y caída de ventas son los efectos más importantes que desde las firmas consultadas coincidieron en remarcar.

Javier Novelli, titular de “La Nueva panificadora” fue contundente a la hora de hablar sobre los tarifazos: “Hace un año que económicamente estamos mal”.

Y agregó: “Además de los tarifazos la venta ha bajado mucho porque la gente no tiene plata. Entonces tampoco podemos trasladar todo el aumento de las tarifas a los precios porque venderíamos menos aún”.

Además Novelli contó que como sucedió en muchas otras Pymes en todo el país el impacto de las tarifas se vio reflejado en la reducción del personal de su empresa “se redujo el personal ahora somos cuatro porque hace un tiempo se fue uno de los empleados pero por cómo está todo ese puesto no se reemplazó porque sinceramente no podemos”.

Y destacó que “para reemplazarlo ahora trabajo yo más horas porque otra no nos queda. Anteriormente por ahí si se iba un empleado vos podías reemplazarlo pero ahora es muy difícil”.

En cuanto a las variaciones en las facturas de electricidad detalló que “en lo que es mostrador pasamos de pagar $2.000 a $6.700 y en lo que es la fábrica de $3.000 a $8.000 es decir que son casi $10.000 más de costos fijos cuando además se te caen las ventas y no podes aumentar tanto los productos porque la gente no tiene un peso”.

Con respecto a lo que viene Novelli expresó que “esperaría que no haya más tarifazos y mejorar las ventas porque sinceramente desde que arrancaron con esto de los aumentos en mi caso particular hemos ido para atrás”.

COMPLICADOS

Una situación similar parece ser la que atraviesa la firma Gelidezza según indicó Luis, su propietario quien aseguró que al aumento de tarifas se les suma la baja en el nivel de ventas: “Está todo un poco complicado”, sintetizó.

En este sentido explicó que “a nosotros lo que más nos afectó y se nota es en lo que tiene que ver con la factura de electricidad que tuvo un aumento de alrededor del 30%. Pasamos de pagar $8.000 a $11.000. Y trasladarlo a los precios en su totalidad es imposible porque si lo haces se te caen las ventas. Pero estamos complicadísimos y seguramente en breve vamos a tener que tocar los precios”.

Con respecto a la reducción de personal el titular de la Pyme sostuvo que “no es la idea y por el momento no se despidió a ninguno de los empleados. Lo que si sucedió fue que una chica renunció y ese puesto no se volvió a cubrir y es algo que pasa en varias empresas de la ciudad”.

Y agregó que a eso se le suma la disminución del trabajo: antes a la tarde teníamos a dos chicas pero ahora con una sola nos alcanza lo que quiere decir que el trabajo también bajó.

En tanto que Jorge García, de la firma San Gotardo también reconoció que el monto que abona por el gas se duplicó aunque por el momento no afectó el nivel de actividad de la firma.

PROBLEMA

Por su parte desde la cervecería artesanal “Western” señalaron que si bien el gas y la luz son insumos fundamentales para su producción los aumentos de tarifas no han significado un gran problema ya que aseguraron por la estructura de la empresa no tienen un consumo significativo de dichos servicios

De todas maneras consideraron que “nuestra idea es ir creciendo y ampliando la planta porque recién estamos en esto hace un poco más de un año. La idea es ir ampliando la fábrica en la medida que se pueda. Y de acá a unos años vivir exclusivamente de nuestra producción. Por el momento somos dos y la producción es chica por ende no tenemos un gran consumo ni de luz ni de gas. Seguramente para empresas más grandes el costo que representan las tarifas es mucho más significativo que para nosotros que somos un emprendimiento pequeño. Tenemos otros insumos más caros como los envases de vidrio.

Cobrar es difícil

Desde “Tornería Parra” indicaron que “en nuestro caso particular el aumento de tarifas no nos afecta tanto como seguramente lo hace en otras empresas. En parte se debe a que nosotros no tenemos muchos gastos por el poco personal que tenemos”.

Aunque agregaron que “sabemos que afecta más a aquellas empresas que por ahí tienen bastantes empleados porque se suma un costo más a los sueldos y por ahí se les complica hacer frente a todo”.

Sobre cómo afrontar esta situación desde la firma indicaron que “tratamos de ir adecuándonos a las tiempos que corren. Pero sabemos que hay algunas pymes a las que el aumento de los servicios los afecta y mucho.

Y si bien en lo que refiere a la producción la actualidad de la firma no ha sufrido cambios no sucede lo mismo con el tema cobranza: “La verdad es que está bastante complicado. Y más allá de que siempre costó cobrar las deudas, esto se potenció en el último tiempo”, indicó.