Bolívar

BOLÍVAR (de La Mañana). Después del mediodía de ayer LA MAÑANA se acercó hasta el predio en el que está ubicada la oleaginosa y allí se pudo constatar que sobre la calle lateral a la ruta 65, por donde está el ingreso a la industria, los trabajadores se encontraban en la garita de ingreso, preparando un almuerzo comunitario con el apoyo del Sindicato de Aceiteros de Capital Federal al que están nucleados en la actualidad.

Lupardo informó que “lamentablemente tuvimos que llegar a tomar una medida de fuerza por un par de cosas que vienen de larga data, como el pago de las quincenas fuera de término, nos deben un retroactivo de abril de 2016 hasta el momento, que vence el 31 de marzo. Son $ 5.000 por mes y ya llevamos casi un año esperando. Y además nos deben un retroactivo del 2015 de $ 24.500, en realidad eran $ 30.000, nos pagó una sola cuota y quedaron $ 24.000. Nos debe el premio actual, de $ 21.500 que se firmó en enero, y estamos cobrando según la escala salarial de 2015. Por todo esto es que tomamos esta decisión”.

Sobre la actitud de la empresa ante este conflicto, los sindicalistas señalaron que “el dueño, Daniel Vázquez, niega que nos deba, sólo reconoce los $ 24.000 cuando la cifra es mucho más alta. Contamos con el apoyo del sindicato de capital federal, al que estamos adheridos desde el año pasado. Lamentablemente tuvimos que llegar a esta medida, esto lo hacemos por necesidad, no por capricho, estamos reclamando lo que nos corresponde”.

Los alrededor de 22 trabajadores que tiene la aceitera hoy dicen estar unidos como nunca, “no vamos a abandonar hasta que no consigamos algo, no queremos hacer un paro y seguir con las manos vacías. Hasta el miércoles teníamos un canal de diálogo abierto con Vázquez, pero ahora se cortó, cuando él se ponga al día y consigamos algo de lo que nos debe, arrancamos la fábrica al toque”.

Los sindicalistas del grupo agregaron que “acá no es sólo la cuestión salarial, hay varias cuestiones que se están incumpliendo, la seguridad de la fábrica deja mucho que desear, hubo un par de accidentes y queremos tratar de evitar esos temas de acá para adelante. La instalación eléctrica deja mucho que desear, un montón de cosas nos llevaron a esto, no nos dan la ropa ni el calzado, ni hablar los protectores auditivos, trabajamos en pésimas condiciones”.

Insistieron en que “queremos fundamentalmente cuidar la fuente de trabajo, llegamos a esta situación porque no quedó otra, fuimos por la vía sindical, hablamos con él directamente, pero hubo una sumatoria de cosas que nos empujaron a la medida. Vemos que no tiene voluntad de aflojar un poco, acá la crisis del país no se nota, el trabajo no ha mermado, Vázquez hace andar la aceitera según quiere. Si la fábrica anduviera mal, podríamos tener eso en cuenta; pero no es el caso”.

Los trabajadores insistieron en que “si tenemos que parar 10 ó 15 días lo vamos a hacer, acá estamos respetando los turnos, todos los operarios con los dos delegados, y están viniendo compañeros a apoyarnos, y todos los que se quieran sumar, bienvenidos sean. Queremos que la ciudad se entere lo que pasa, muchas veces escuchamos que dicen que los aceiteros estamos bien y encima reclamamos, las paritarias son buenas; pero nuestra realidad está alejado de ello, esta es una aceitera aparte de las demás, queremos estar a la altura de otras aceiteras, Vázquez es integrantes del CIARA, que es la Cámara de Industrias Aceiteras de la República Argentina y sabe cómo son las cosas y qué tiene que pagar”.

Según informaron los gremialistas que vinieron desde Buenos Aires, Vázquez, quien se encuentra en Estados Unidos y estaría llegando al país el próximo domingo, estaría citado a una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Nación en Buenos Aires el próximo martes, donde se intentará destrabar el conflicto. Por su parte se solicitó a la Delegación del Ministerio de Trabajo de Provincia con sede en Olavarría una inspección de seguridad e higiene por las denuncias que hicieron los propios empleados en los medios de comunicación.