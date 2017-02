TRENQUE LAUQUEN (de La Opinion). La señora está sola durante algunas horas del día; su familiar más cercano es un hijo que va y viene del campo donde trabaja. La casa está bien asegurada por una puerta-reja que le permite atender a quien venga sin franquearle la entrada. “Salgo muy poco porque tengo dificultades para caminar”, explica antes de detallar la descarada estafa de la que fue víctima. El jueves, “… como a las diez de la mañana, llamó un hombre y me dijo que venía de la Municipalidad. Que tenía que cambiar el canasto donde se pone la basura porque el que tengo no servía. Y si no lo cambiaba me iban a hacer una multa grande”. Sigue el relato: “Le pregunté cuánto salía y me dijo que diez mil pesos… le dije que era muy caro, si cuando hicimos esta reja (la de la puerta) nos cobraron novecientos… Tanto me dijo y tanto me amenazaba con la multa que me lo hizo creer”.

Todos los ahorros Lo que sigue es tan simple como doloroso. Nieves fue a buscar el dinero que había ahorrado para operarse de la vista “ un fajo así (y mide imaginariamente con el pulgar y el índice) y un poco más y se lo dí todo. Me hizo un recibo de esos comunes, azulcitos, y se fue diciéndome que hoy (por ayer) el canasto nuevo iba a estar colocado. “ Es cierto que yo a veces me olvido un poco de las cosas, pero no sé lo que me pasó, cómo pude haber sido tan tonta”, se lamenta. “Enseguida me di cuenta que algo raro había. Llamé a una radio, a mi hijo, pero ya era tarde” (Lamentablemente a la señora no se le pasó por la cabeza llamar al 911, una posibilidad de que la Policía lo hubiese visto por las cercanías de un barrio que no es de mucho movimiento)

LOS DETALLES

Algunos rasgos fisonómicos le han quedado grabados a Nieves. “Además me dijo que yo tenía un hijo”, un indicio de que el sujeto puede haber espiado los movimientos de la casa para calcular en qué momento ella estaba sola e iba a atender la puerta. Se acuerda perfectamente que hace un tiempo este mismo sujeto llegó a su casa vendiendo bolsas para residuos, trapos para piso, etc. Le contó que era ex combatiente de Malvinas y ella le compró bolsitas a un precio prudente. “Se lo dije: usted ya estuvo acá vendiendo bolsas, me lo negaba, pero era él, estoy bien segura”. Recuerda que estaba vestido normalmente, que se mostró correcto pero muy firme con “la multa” que le podía caer si no cambiaba el canasto, un canasto “… que lo hizo mi marido con pedazos de ruedas y otras cosas del campo”.

UNA VIDA EN EL CAMPO

A Nieves, además de la amargura “… lloré mucho, no pude dormir la siesta”, le cuesta creer que “haya gente tan mala” como el inescrupuloso que la estafó. “Imagínese, 51 años de matrimonio, cuarenta trabajando en la estancia La Fe, de don Roberto Bilbao, allá en Garre. Gente buenísima… el otro día me vino a visitar mi patrona. Yo era ama de llaves, manejaba toda la casa. Mi marido era capataz de máquinas y cuando se jubiló, don Bilbao le dijo que se quedara como chofer. También estuvimos un tiempo en San Baldomero cuando ya era de los Ballester. Los chicos (Ballester) estaban todo el día en mi casa…”

LOS CORTOS

Ese mundo de gente buena, de confianzas mutuas y respeto en el que Nieves pasó tantos años es un arco que va desde los patrones hasta aquella verdadera institución rural que fueron los linyeras, cortos o caminantes “… nunca iban a robar; cuando estábamos en Garre siempre pasaban algunos a los que ya conocía bien y los ayudaba. Una vez me habían dado un montón de ropa, llegó uno (linyera), le dije que se fuera a bañar en el baño del personal y luego se vistió con esas prendas, viera la pinta…” Todas estas historias vienen a cuenta de las amargadas reiteraciones de la vecina estafada “…cuánta gente mala que hay ahora, antes era distinto”.