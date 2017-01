CHIVILCOY (de La Razón). Todos hablan de lo mismo en la localidad. El ruido como una explosión que se sintió el jueves cerca de las 23 en todo Chivilcoy y que por el momento no se sabe lo que realmente ocurrió. Camuzzi Gas Pampeana descartó cualquier problema en su tendido de red, pero también se descartó el ingreso de chatarra espacial o algo similar a la atmósfera, además no hubo ningún movimiento sísmico. Una pregunta que todos se hacen, ¿qué paso? y que por estas horas no tiene respuesta.

LUZ BRILLANTE

Algunos hablan de una luz brillante por la Ruta Nacional N° 5 y están también aquellos que pusieron su cuota de humor, expresando que "la pelota de Higuaín” cayó en Chivilcoy.

DEFENSA CIVIL

El coordinador de Defensa Civil Chivilcoy, Esteban Genaro, sostuvo a LA RAZON que "cerca de las 23 del jueves mantuve una comunicación telefónica con el secretario de Seguridad, Carlos Perillo, preocupado por el ruido que se escuchó en la ciudad. Tomé contacto con la guardia de Camuzzi y no tenían ningún registro de incidentes. Me acerque hasta la planta de gas en la Ruta 5 y estaba todo normal. Desde ahí empezó un raid por la ciudad para averiguar lo que había pasado”.

OBJETO

"También tomé contacto con el CONAE, que es un instituto que observa el ingreso de cualquier objeto a la tierra. El último ingreso reportado es el 1° de enero de este año. También me comuniqué con el INPRES que hace mediciones sísmicas y tampoco hubo señal de algún eco de un sismo en la zona”.

RUIDO

"El ruido se sintió de Sur a Norte. Puede haber muchas hipótesis. No descarto ninguna, pero si nos regimos por los informes que me aportaron el CONAE e INPRES no ingresó ningún meteorito o movimiento sísmico”.

NINGUN LLAMADO

"Debemos esperar que pasen las horas, puede ser que en algún campo sucedió algo con algún elementos que provocó la explosión y cruce la banda expansiva por toda la ciudad. Lo llamativo es que no se recibió ningún llamado de emergencia”, enfatizó.

Luego del ruido hubo un sin números de comentarios, inclusive una luz que habría caído en el Monte de Cúculo. "Fui a la vivienda a pedido de la hija de la persona que vive en ese lugar porque no le contestaba el teléfono. En realidad el hombre estaba descansando y el teléfono lo tenía apagado. El también escuchó la explosión”.

SEGURIDAD

Por último, acotó que "aquel vecino que tenga algún dato preciso lo invitamos a que se comuniquen con el 911 ó 103, o acercarse a la secretaría de Seguridad”.