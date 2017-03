9 DE JULIO (de El Regional Digital). Ya nada parece ser sorpresa y todo puede ser, en un momento donde hay que poner y no sacar si como sociedad decimos que queremos mejorar; esto parece ser que en el Hospital Julio de Vedia son los menos quienes lo entienden. En la mañana de este martes 14, cuando los periodistas presentes en cubrir la renuncia publica brindada por el Dr. Fernando Ramírez al cargo de director, finalizada la conferencia, se apersonó en el lugar la enfermera Sandra Álvarez quien pidió a los medios tener que retractarse, ya que había sido intimada mediante dos cartas documento por sus dichos, intimación que llegó tanto en su trabajo como en su domicilio particular, emitidas por parte del gremio ATE cuyo delegado en el Hospital es Martin Etchepare y por el Sindicado de Salud Pública, Antonio Roca, quienes les solicitan se retracte por haber mencionado identidades, hecho que Álvarez niega, y agrega, aparentemente se han visto identificados estos gremios, dijo.

Álvarez con más de 15 años de labor en el Hospital local, el último día miércoles 8 fue una de las voceras en la convocatoria frente al Hospital donde pidieron que Ramírez no renunciara.

Sindicado de Salud Publica

Ante esta situación, la enfermera Sandra Álvarez mencionó,“me retracto en el sentido institucional, ya que desconozco los estatutos tanto de ATE como de Salud Pública”, e insistió, “sostengo que todos deben cumplir con el horario de trabajo en la Salud Pública, he estado analizando en qué momento estuve fuera de la “ley”, pedí asesoramiento y no lo encontré”, manifestó. Álvarez en sus palabras desligó a ambos gremios sindicales y se defendió que no procedió con maldad, ya que en ningún momento di nombres.

Finalmente la profesional en enfermería pidió para las próximas autoridades, se le brinde el apoyo de trabajo y compromiso que no se le brindó al Dr. Ramírez.