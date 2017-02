GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). El Carnaval villeguense empezó con polémica. No obstante, a pesar de los inconvenientes y entredichos, el evento convocó a una verdadera multitud: un total de 4314 entradas fueron vendidas por la comisión organizadora.

El primer obstáculo fue la lluvia del sábado, que impidió que se lleve a cabo la noche de apertura del tan esperado corso. El clima obligó a postergar el carnaval para el día domingo. Ese hecho suscitó un nuevo inconveniente: las 5 cantinas se negaron a participar, ya que no estaban dispuestas a pagar el canon previamente establecido y acordado.

Las comisiones a cargo de las cantinas pidieron a los organizadores del evento que se revea el cobro del canon. A través de un comunicado, argumentaron que "no se va a trabajar en las mismas condiciones por varias razones: es domingo, hace frío, no se consume lo mismo un sábado que un domingo. La plaza está húmeda, las mesas y sillas se deben colocar en medio del barro. Se deben pagar alquileres de esas mesas y sillas, preparar choripanes, hamburguesas y papas fritas en cantidades que no se saben si se van a vender, dado que si bien la gente puede llegar a asistir no consume de la misma manera".

"No pudimos llegar a un acuerdo, ya que ellos se mantenían inamovibles en $5.000 la noche de hoy. Y como cada uno de nosotros representamos a instituciones como escuelas, clubes, grupos de bailes, bomberos, no podemos arriesgar y poner en condiciones desfavorables. Las cantinas han mantenido el espíritu de colaborar y participar de este carnaval, pero la postura inflexible y hasta por momentos, soberbia y prepotente de los organizadores ha dado como resultado la imposibilidad de estar. Por lo que se informa a la población que se decide por unanimidad no armar las cantinas. Esperamos sepan entender y nos apoyen en la decisión tomada", expresaron las comisiones a cargo de las cantinas.

El presidente de la comisión de Carnaval Villeguense, Santiago Olivares, habló con FM Actualidad e hizo referencia a la polémica. "Me parece que están pidiendo algo ilógico sabiendo lo que ya habíamos arreglado. Esta era la primera noche y la gente iba a ir, porque estaba con la intriga de ver qué ibamos a presentar en el carnaval. El diálogo lo tuvimos en todo momento. Ellos pagaban 10 mil y les bajamos a 5 mil pesos. El 50% le bajamos, pero ellos querían pagar 2 mil pesos. Le hicimos hasta la propuesta de trabajar a porcentajes para que no tuvieran pérdidas, pero tampoco la tomaron", sostuvo Olivares.

Y luego agregó: "Nosotros ya teníamos un movimiento de gente impresionante y las 5 cantinas preferían que no lo hiciéramos un domingo, que lo hiciéramos un sábado. Ellos no querían porque iban a arriesgar por el frío y porque era domingo, pero nosotros decidimos hacerlo igual porque nos ocasiona mucha pérdida no poder hacer una noche de carnaval. Lo que la gente no sabe es que las cantinas pagan 10 mil pesos si nosotros superamos las 4 mil personas, si nosotros no superamos las 4 mil entradas ellos pagan $ 5.000".

Además, dio detalles de lo recaudado el año pasado por las cantinas: "Algunos dicen que el canon de 10 mil es mucha plata. La comisión del Carnaval el año pasado ganó 120 mil pesos. Pregúntenle a cada cantina del año pasado cuál ganó menos de esa plata. Me parece que si la organizadora del evento gana 120 mil, cada una de las cantinas no puede ganar más plata que la organización del carnaval. Tenemos que pensar en cuántas fiestas podemos recaudar esa plata".

En cuanto a la acusación de "soberbia y prepotencia", Olivares dijo "en ningún momento fui prepotente. Hablé con ellos, les expliqué que todos somos comisión y que la vamos a defender, pero ellos querían pagar 2 mil pesos. Me parece que no es justo que vengan a pagar lo que quieren. El carnaval lo organizamos los artistas, los que formamos la comisión de carnaval. Ellos son parte con la cantina y con la atención a la gente, pero no pueden tomar la decisión de hacer o no hacer el carnaval. Ya tenemos todo organizado, incluidas las contrataciones de comparsas. Esto ya se habló y se arregló hace casi un mes. No está bien que tres o cuatro horas antes del carnaval salgan con esa postura totalmente diferente".