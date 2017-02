GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). A metros del límite con Córdoba, recibe buena parte de los excesos del sur de esa provincia. A Buchardo solo se llega en la zorrita del ferrocarril. Quejas por obras aprobadas en 2002 y que nunca se hicieron.

La voz del periodista Silvio Borgo suena calma, pero alerta al otro lado de la línea, como la de cada vecino de Coronel Charlone, donde nadie relaja su vigilia.

"Hoy podemos decir que estamos bien, porque no va a llover y el agua baja de a poco. Pero mañana no sé", le dice a Actualidad. El agua de lluvia que viene desde Córdoba por las pendientes naturales y de las otras, autorizadas o no, torneadas por la mano del hombre, muestra una leve baja en las últimas horas.

"Va bajando de a poco, así lo demuestran las mediciones, que cada dos días hacen notar una diferencia alentadora. Pero nadie se relaja. Eso sí, todo Charlone está contento por volver a tener una salida por ruta", dice sobre la rehabilitación del tránsito de la ruta que une la localidad con Bunge y más adelante la Ruta Nacional N° 33.

El estado de alerta de los charlonenses se traduce en los retoques diarios a las contenciones que bordean la planta urbana, vitales en esta emergencia.

Hacia Buchardo, el pueblo vecino ya en territorio cordobés y del que lo separan poco más de 10 kilómetros, hace un mes que no se pasa. Al menos por los caminos, ya que hay quienes lo hacen en la zorrita del ferrocarril.

"Y por el camino de Gondra, que siempre fue la alternativa, tampoco. Tenemos el caso particular de gente de un pueblo que trabaja en el otro. Vecinos de Charlone que lo hacen en el acopio de la Aceitera General Dehesa ubicada en Buchardo; y a la vez gente de allá que viene a hacerlo a nuestra planta de SanCor. Hay quienes han llegado a dar la vuelta por Larroudé y Villegas, sumando muchísimos kilómetros. Otros buscan la manera de quedarse en la casa de alguien y viajar al terminar la semana. Y ahora, con el comienzo de las clases,habrá que ver qué va a pasar con los docentes", describe el periodista.

En estas condiciones toda lluvia, poca o mucha, recrea el desastre. Precipitaciones normales de 40 o 50 milímetros, que antes eran una bendición, hoy con los bajos llenos de agua agigantan el desastre.

Y lo que viene de arriba, dicen. Conocedores de la zona, aseguran que la Laguna del 7, de la zona de Serrano, tiene dimensiones nunca vistas.

Walter Reyna, el delegado de Coronel Charlone, coincide en el diagnóstico y el análisis de la situación. Y agrega: "La situación es muy preocupante, porque recibimos de lleno todo el desborde de la Laguna del 7. Esa agua ahora nos rodea. ¿Viene del noroeste, choca con las vías de Buchardo, viaja hacia Gondra, nos cierra por el sur?".

"El agua presiona mucho sobre el Barrio Norte -agrega-. Ahí es donde tenemos el principal problema. Y toda esa masa tiene que pasar entre el pueblo y el cementerio, por un puente de 5 metros. Estamos al límite. Hoy estamos bien, mañana no sé".

Rescata Reyna que en estas circunstancias finalmente "Córdoba entendió la urgencia y envió dos retroexcavadoras que están haciendo un gran trabajo, recuperando el camino a Buchardo", dentro de su jurisdicción.

Charlone da pelea con el acordonamiento de algunos barrios y un sistema de bombeo que baja la presión del agua sobre el casco urbano. "Por suerte el municipio se anticipó al problema y contrató a una empresa de movimiento de suelos que tenemos acá. Eso nos hizo ganar tiempo, limpiando desagües", estima el funcionario.

Reyna no duda en cuanto a la magnitud de la inundación en curso: "Es muy superior a la del 2002. Pensar que hay 30 o 40 centímetros de agua sobre la vía. Increíble".

No obstante, como muchos, pone el acento en que el desastre se podría haber evitado. "Hay estudios aprobados por Hidráulica desde el año 2002, pero nunca se hicieronlos trabajos. Hoy el casco urbano estaría protegido y nos podríamos abocar a los caminos por donde sale la producción. Es cierto que es mucha la lluvia caída en un año, pero no se ejecutó nada de lo previsto. El partido de General Villegas tiene tres canales aprobados dentro del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado que se podrían haber hecho con la plata que se perdió y se pierde día a día en los trabajos de emergencia y en la pérdida en lechería, ganadería y agricultura", pone en palabra el sentimiento de una comunidad frustrada por la desidia de un Estado que dejó pasar 15 años si dar respuestas.

"Si hubieran hecho las obras esto no hubiera pasado. Desde el 2002 -insiste Reyna- están aprobadas las obras de defensa de los pueblos. No hubiera pasado lo que pasó en Piedritas, Santa Regina y Bunge". Aún decepcionado, el delegado guarda un espacio para la esperanza: "La gente de Hidráulica nos dice que se respira otro aire en la Provincia. Que ahora las obras se van a hacer. Confío en la gobernadora Vidal. Ya es hora que podamos vivir sin tener que estar mirando, con miedo, si llueve o no llueve".