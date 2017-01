Crisis hídrica

GENERAL VILLEGAS (de Actualidad). Ante la complicada situación hídrica que está atravesando la localidad de Emilio V. Bunge, el director Vial Guillermo Belloso dialogó con FM Actualidad para brindar un panorama acerca de cuál es el estado de cada una de las localidades afectadas por la inundación.

Algunos vecinos de Bunge y oyentes de Radio Actualidad se mostraron temerosos y preocupados por la enorme masa de agua que amenaza a dicho pueblo. De hecho, ayer comenzó a ingresar un hilo de agua al casco urbano de la localidad (por el sector oeste, en las intersecciones de las calles Alsina y Celedonio Martin, canalizando por calle Alsina hacia el sector este).

Belloso manifestó que las autoridades de Hidráulica estaban al tanto y que esa situación estaba controlada: "Ahora una parte del agua está ingresando por el canal que ya estaba diseñado de antes. Esto lo habíamos limpiado hace más de una semana, porque sabíamos que parte del agua podía venir acá. Además, Hidráulica diseñó otro canal con la idea de descomprimir, para que el agua pase lo más lejos posible del pueblo. Realmente la masa de agua que hay es muy grande. Ese canal funcionó perfectamente".

El funcionario informó que se está bombeando el agua por encima de la ruta hacia ese canal nuevo.

"Ahora empezó a ingresar por el otro canal, por el que siempre ingresó; pero es imposible que ese canal saque toda esa masa de agua, porque no tiene la pendiente suficiente. Se pueden llegar a inundar algún par de calles, pero el canal está funcionando perfectamente y el agua está saliendo. Por eso hay que llevarle tranquilidad a la gente: este curso de agua está funcionando bien", aseguró Belloso.

Al mismo tiempo agregó que "es muy probable que se pueda llegar a inundar alguna calle, pero no podemos decir que se va a inundar una vivienda. Es mucha el agua que hay, pero por suerte está drenando bien. Anoche (por el jueves) hicimos un tapón a ver si podíamos contener esa agua, pero lamentablemente hoy (por ayer) a la mañana vimos que sigue entrando agua de los campos y, que inexorablemente, va a venir a este canal y va a terminar saliendo para el lado de Remotti. Ahí no hay pendiente suficiente y puede llegar a generar algún problema, pero nada grave".

Ante la queja de muchos vecinos de Bunge que señalaban que el municipio no estaba realizando los trabajos necesarios para evitar que el agua ingrese al pueblo, Belloso sostuvo: "Tuvimos un problema. Estuvimos parados porque tuvimos que hacer un cambio y poner un tubo más corto, pero estamos trabajando desde hace dos días. Estamos poniendo tubos transversales a las calles para poder descomprimir un poco. Todo bajo la dirección y autorización de Hidráulica. No se está haciendo algo que no corresponde".

"Estamos trabajando en todos lados. En Santa Eleodora, para darle una solución al camino Piedritas-Santa Eleodora, tenemos una retro trabajando en el pueblo terminando un desagüe para empezar a trabajar en ese camino. En Santa Regina el Consorcio estuvo trabajando siempre. La gente opina y tiene su derecho a opinar, pero puedo asegurar que se está trabajando en todos lados", añadió.

SANTA ELEODORA - PIEDRITAS

Cuando fue consultado acerca del camino del Día (entre Santa Eleodora y Piedritas), Belloso expuso que "la retro está viniendo de Santa Eleodora y la motoniveladora está trabajando desde el pueblo para El Día. Vamos a intentar sacar el agua con la motoniveladora, porque la retro todavía está trabajando. El camino tiene muchísima agua, aunque esta semana ha mejorado. Santa Eleodora tiene salida por el camino que va a Blaquier. Ese camino quedó muy bien. Pero ahora hay que empezar a atacar el camino principal, donde también está trabajando la gente de la Provincia canalizando hacia el canal de Las Horquetas, para poder descomprimir toda esa zona que tiene una masa hídrica muy grande. Tenemos que esperar que se desocupe la retro en Santa Eleodora para poder empezar a desagotar 3 o 4 pozos, entre Piedritas y la entrada a la estancia El Día, que son los que más comprometidos están".