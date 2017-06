Encuentro de Intendentes K

Los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires que buscan consolidar la candidatura de Cristina Fernández como senadora o diputada se reunieron en el Instituto Patria, en el día de ayer, y a la salida algunos de ellos confirmaron la candidatura de la expresidente. Entre los que se expresaron estuvo el Intendente de Pehuajó, quien señaló que Randazzo “no trabaja para la unidad, sino para una lista propia”.

PRESENCIAS

Además estuvieron presentes los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Berazategui, Patricio Mussi; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz. También se sumaron dirigentes de fuerzas aliadas al FpV, Leopoldo Moreau y el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabattella y el exsecretario Oscar Parrilli, señalaron medios provinciales, que se hicieron eco del encuentro, como “La Tecla” y “Cuarto Político”.

CANDIDATA

“Cristina va a ser candidata”, dijo Ferraresi, al tiempo que Secco cuestionó a Randazzo al sostener que “si sigue diciendo que se va a tirar de un décimo piso sin paracaídas, es loco, y si es loco, que se joda”.

ZURRO

Mientras que Pablo Zurro fue tajante con el exministro de Transporte: "Randazzo está planteando la no unidad, hasta parecería que está orientado. No trabaja para la unidad, sino para una lista propia", dijo y agregó: "nosotros no nos preocupamos por él".

Además, consultado respecto del armado de las listas, manifestó: "se está charlando, igual yo estuve totalmente de acuerdo en el armado de las anteriores. Hay que ver cómo votaron cuando llegaron a las Cámaras, porque muchos le votaron el Presupuesto a Vidal y otros que decían que no tenían que estar, quedaron firmes con las convicciones".

