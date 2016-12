Intendente de Trenque Lauquen

Luego del acto por la inauguración del tramo de la Ruta del Cereal comprendido entre las localidades de Mones Cazón y Salazar, NOTICIAS dialogó con el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, quien valoró el trabajo que se llevó adelante. También dejó su opinión sobre la situación hídrica y las tareas que se apuntan desde provincia.

“EN PROVINCIA

SOMOS ESCUCHADOS”

En primer término sobre la culminación de la Ruta del Cereal, Fernández marcó que “es un orgullo para los bonaerenses haber podido inaugurar esta obra”. Luego señaló que “desde Trenque Lauquen vamos a seguir trabajando con la Gobernadora para extender esto a Girodías, (por lo menos). El titular del municipio vecino sostuvo: “Sabemos de los tiempos, pero sabemos que en Provincia somos escuchados, por eso seguimos trabajando por el bien de todos y también por los intereses de nuestro distrito”.

CONTINUIDAD

Al consultarlo sobre la continuidad del tendido de la cinta asfáltica, Fernández señalo: “lo hemos hablado con Vialidad provincial, sabemos de las prioridades de rutas que están en estado calamitoso; como dice la Gobernadora, cuando se da la palabra hay que cumplir, y ya hemos visto que antes desde provincia se hacían muchos anuncios que se veían traducidos en nada”. Después de eso agregó: “Somos prudentes, vamos a ir por la vía que corresponde para completar la Ruta del Cereal en su totalidad, pero siempre entendiendo los interés comunes de todos los bonaerenses”.

RÍO V

Cuando se le preguntó a Fernández por las obras hídricas relacionadas con el avance del agua en los distritos de la provincia, el ejecutivo sostuvo: “estos últimos días me reuní con Rodrigo Silvosa (subsecretario de Infraestructura Hidráulica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires) y estuvimos programando la reunión del Comité de Cuenca del Río V, que se realizará (está prevista) en los primeros días de enero; básicamente hay interés para discutir en detalles las obras de aguas arriba de Cuero de Zorro, y cómo se conduce eso aguas abajo”.

DISTRITO

Esta situación, entendió Fernández, “nos compromete a toda la provincia y particularmente a todos los distritos que pueden sufrir el avance del Río V”. De inmediato agregó “pero como decimos, nuestra vía es el diálogo el entendimiento mutuo, defendiendo los intereses de cada distrito, pero entendiendo que pertenecemos a una provincia y la solución debe ser global. No se trata de salvarse unos a expensas de otros. Ésta es nuestra visión, firme, y esto también va resultar del entendimiento de varias provincias”.

AGUA DE LA PAMPA

En sus argumentos, Miguel Fernández señaló que uno de los puntos sustanciales es que “la provincia de Buenos Aires no reciba más agua de la que debe recibir, y que por violación de convenios preexistentes, desde La Pampa ingresó mucha más agua de la que debe recibir Buenos Aires”. Acto seguido apuntó que ante esto hubo “una serie de intendentes que defendimos nuestra provincia y nuestros distritos en particular”.

RESERVORIOS

Al hacer mención a la situación hídrica de Trenque Lauquen, comentó que “nuestros reservorios están muy llenos de agua, hemos tenido la bendición de que no ha llovido con la intensidad que si lo hizo en otros distritos, sino hubiéramos estado muy mal”. Luego hizo alusión a lo sucedido a principio de año, cuando informó que “pudimos contener el agua que ingresó en forma excepcional desde el Río V, y un enorme volumen de agua a mitad de año”. Finalmente, expresó que “nos acompañó la suerte, y no hemos tenido tantos inconvenientes como distritos vecinos, pero no se trata de apelar a la suerte”. En esa línea sentenció: “y además creo que, por primera vez, la provincia está apelando a un proyecto en serio, que no será inmediato, pero que nos dará una solución definitiva”.