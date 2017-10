El Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires visitará Pehuajó

Mañana, el Vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, estará presente en la ciudad de Pehuajó, donde luego de realizar distintas actividades, se reunirá a las 20:00, con seguidores de Cambiemos en el Sindicato de Trabajadores Municipales, donde expondrán distintos actores del espacio político, quedando el cierre para el titular de la UCR en Provincia.

Pedro Goldenberg, presidente del radicalismo vernáculo, dio detalles de la visita para el lanzamiento oficial de la campaña de Cambiemos en Pehuajó y además marcó algunos puntos de cara a las elecciones del 22 de octubre.

RECORRIDA

Salvador llegará a Pehuajó en horas de la tarde, para, de inmediato, visitar el Comité radical, acercarse al Teatro Español, además de dialogar con entidades gremiales y visitar un barrio de la ciudad. Luego, en el STM, harán uso de la palabra los presidentes del PRO y la UCR, Fernando Rovello y Goldenberg, respectivamente, como así también el primer candidato a concejal Claudio Fadón, y la primera candidata a consejera escolar Liliana Ipólito. En la lista de oradores se sumaron Felicitas Beccar Varela y Leandro Blanco, candidatos a senadores provinciales y Camila Ríos, candidata a diputada nacional. Finalmente, será Salvador el encargado de dirigirse a los presentes.

Sobre la presencia de la máxima autoridad del radicalismo en Provincia y Vicegobernador provincial, Goldenberg destacó “invitamos a la comunidad a que se sume y participe de esta importante visita que tendremos los pehuajenses, en la ciudad cabecera, ya que hace mucho que una de las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, no nos visita”.

CAMPAÑA

En alusión a la marcha de la campaña por parte de Cambiemos, de cara al 22 de octubre, el abogado local sostuvo que “la interna nos potenció como equipo, como grupo. Con cada uno de los integrantes llevamos adelante diversas tareas; visita a vecinos, inauguración de locales en Pehuajó, Paso y Mones Cazón, sumando más diálogo con los pehuajenses”. En esa línea marcó que “cada vez son más los vecinos que se acercan a nuestra propuesta”.

POLARIZACIÓN

Luego de las PASO de agosto, Goldenberg fue consultado si cree que los dos espacios (Cambiemos y Unidad Ciudadana) polarizarán la elección y si los porcentajes se pueden mantener o habrá variantes, a lo que respondió: “Soy respetuoso de la decisión de los ciudadanos; pero claro que apostamos a mejorar ese porcentaje, para sumar y tener propuestas en el HCD y que los proyectos de la oposición no queden en un cajón. Es importante sumar concejales, para controlar, gestionar y también acompañar la gestión del oficialismo”. De inmediato, argumentó “la gente pide diálogo, y nosotros vamos a trabajar para sumar un mayor consenso”.

MAYORÍAS Y MINORÍAS

Cuando se le marcó que de repetirse los resultados (por espacio político), el oficialismo podría perder la mayoría en el HCD, y lo que esto podría significar, el presidente de la UCR marcó: “cambiaría para bien. Porque habría más diálogo. Sin mayoría, sin “la escribanía” habría un mayor consenso en bien de los pehuajenses y se llevarían adelante convocatorias para enfrentar los problemas reales”.

ELECCIÓN

Al consultarlo por estrategias electorales y lo que se ha marcado en los espacios políticos, Goldenberg también dejó su opinión. La pregunta giró acerca de si Cambiemos apuesta a la figura de Vidal, mientras que Unidad Ciudadana hace hincapié en la presencia del intendente, Pablo Zurro, el exconcejal señaló: “Cambiemos apuesta a la Gobernadora y a los candidatos locales para controlar y ser fuertes en el HCD. Después, indudablemente que el DEM municipalizó la elección, pero la gente no se olvida de que mucho del cemento “puesto” llegó de la mano de De Vido y López, y que el Hospital no es el que se prometió, las cloacas no funcionan y el tránsito es un caos”.