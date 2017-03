Estuvo el pehuajenseZucari

Los referentes de GEN-Progresistas desembarcaron en el día de ayer en la ciudad de General Pinto para llevar adelante una reunión partidaria que involucró a todos los actores de la Cuarta Sección Electoral por ese espacio. Entre ellos estuvo presente el ex legislador local Gustavo Zucari, quien es uno de los referentes del espacio en el distrito de Pehuajó.

La elección de la ciudad, generó suspicacias, ya que, de los 19 distritos posibles, los alfiles de Stolbizer eligieron el distrito de uno de los dos intendentes massistas que hay en la Cuarta Sección Electoral para mostrar unidad y debatir su destino de cara a las elecciones 2017.

ACUERDO

En diálogo con “Cuestión Política”, Marianela López concejal del espacio en 9 de Julio, se refirió al posible acuerdo Frente Renovador-GEN dentro de la región. “En la Cuarta Sección Electoral hay divergencias, hay distritos que aceptan y ven con agrado formar parte de este acuerdo y otros preferirían ir con el esquema de progresistas únicamente. No hay unanimidad, pero la cuarta estaría convalidando el acuerdo con el FR”, señaló. No obstante, la edil -y posible candidata a senadora provincial- reconoció que, si bien con Guevara existe “diálogo frecuente”, el GEN “debe respetar al Frente Renovador como espacio en sí y no inmiscuirse en sus elecciones”.