Ante la visita de la gobernadora Vidal, a la localidad de M. Cazón, partido de Pehuajó, en el día de hoy, los Concejales del FPV, José F. Deo, Rosa Ron y Diego Videla, se mostraron sorprendidos por la falta de comunicación institucional de la misma y expresaron sus opiniones al respecto.

DESCONOCE A LAS AUTORIDADES ELECTAS

“Nos ha llamado poderosamente la atención que como representante de todos los habitantes de la provincia de Bs. As. y de Cambiemos, desde donde se ha manifestado permanentemente que durante su gobierno se iba a respetar la institucionalidad, hoy vemos que “la republicana”, desconoce las autoridades locales electas por el pueblo, Intendente, Diputado, Presidente de HCD, Presidente del Consejo Escolar.

A esta situación le podemos dar dos lecturas: por un lado la mentira del “todos juntos podemos”, y por otro lado ¿será que la gobernadora Vidal no se banca el debate con la oposición?”, expresaron

HUBIESE PODIDO DAR ALGUNAS RESPUESTAS

En este contexto, continuaron opinando que “Hubiese sido interesante poder preguntarle a la gobernadora el destino de los $ 71.000.000.000 de endeudamiento aprobado por la cámara para su gestión. Que partecita del mismo le correspondería a Pehuajó? Por ejemplo, para obras para el agua potable, para prevenir las inundaciones. Saber sobre el programa de prevención del dengue del que solo recibimos 12 aerosoles de repelente. Hubiese tenido la posibilidad de contestar la solicitudes de informe emanadas del HCD, respecto a situación hídrica, programa de no violencia de género, etc., etc. o las solicitudes que en gran número se enviaron a ABSA sobre el tema agua.

PODRÍA HABER RECIBIDO SUGERENCIAS

También hicieron referencia a algunas sugerencias que se le podrían haber hecho a Vidal, indicaron “Podríamos sugerirle que con esa fortuna se podría poner en funcionamiento el acueducto Casares – Pehuajó, iniciado por la gestión Daniel Scioli. Con este endeudamiento, el mayor en la historia en la Provincia de Buenos aires, bien podría realizar la obra propuesta por la ex ministra de Infraestructura Cristina Álvarez Rodríguez, de conducir agua desde el Rio Paraná, para solucionar la problemática del arsénico y la escasez de agua potable en todo el noroeste”.

TAL VEZ HUBIESE EXPLICADO…

Finalmente, los concejales comentaron que “A lo mejor hubiera tenido una respuesta coherente para explicarnos por qué en el presupuesto de la provincia la Secretaría de Medios (aumento en publicidad) tuvo un incremento del 183,21% y Cultura y Educación un incremento de 31,10%. O por qué el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública tuvo un aumento del 152,79 %, y la inversión en salud solo aumentó el 31,14%.

Tal vez nos podría haber explicado el estado de indefensión en que se encuentra la provincia de Buenos Aires. Y como los estatales recibieron un aumento del 18% con una inflación del 40%.

Hay un Spot publicitario del gobierno de María Eugenia Vidal que dice ‘en todo estás vos’, en eso, Pehuajó y su pueblo no está incluido”.