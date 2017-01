Luego de que se llevara adelante la conformación de la mesa seccional de Cambiemos en la localidad de Junín, nuevamente fue tema en los medios, debido a la crítica de algunos presentes por la presencia del pehuajense Julio Salemme en el lanzamiento.

Adriana Pérez y Andrea Lluch dialogaron con Radio Noticias 100.1 y manifestaron que "de Pehuajó fue el bloque completo y la secretaria de bloque y concejal suplente, Juliana Sáenz".

MESA SECCIONAL

"Cambiemos armó su mesa seccional donde estaba el representante del Ejecutivo provincial, el radicalismo, el PRO, y el partido FE de Momo Venegas" señalaron las ediles.

En cuanto a la consulta sobre las críticas por la presencia del pehuajense Julio Salemme, Andrea Lluch señaló que "no sé quiénes son los actores que generaron el debate y las críticas. Julio Salemme fue en representación de un partido que integra Cambiemos. A nosotros no nos despertó nada. Es un referente político de la Cuarta que no se puede negar, está y tiene sus seguidores. Representa gente y hay que respetar. No somos quiénes para criticar" explicó.

PARTIDO FE

"Él no estaba en representación de Pehuajó, sino que fue a representar al Partido FE, que lidera Momo Venegas. No estaba representando ninguna Sección Electoral, sino al partido" afirmó Pérez. "Más allá de los nombres propios, lo importante es la creación de esta mesa" añadió.

NOMBRES

"Hay nombres propios con los cuales no vamos a conciliar, pero esta mesa va más allá porque no se barajaron nombres. Que estén presentes no quiere decir que vayan en alguna lista, sino que se habló de políticas para la gente" resumió la concejal Adriana Pérez.

ALIANZA

Por su parte, para finalizar, la concejal Andrea Lluch explicó que "se priorizó fortalecer la alianza de la mano de lo que la sociedad necesita, establecer prioridades y marcar un rumbo. No se planteó la necesidad de ganar elecciones, sino empezar por la gente".