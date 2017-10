En Junín

Así se expresó el intendente municipal, Pablo Javier Zurro, en el encuentro de dirigentes de Unidad Ciudadana en la cuarta sección electoral.

Legisladores y referentes de Unidad Ciudadana de la Cuarta Sección participaron de esta jornada de debate sobre la economía y el Presupuesto bonaerense, en el Salón de la Democracia de la Unnoba, en la jornada del jueves.

En el encuentro expusieron el ex titular de ARBA, Martín Di Bella, y Fernando Álvarez, y estuvieron presentes los diputados provinciales Rocío Giaccone y Avelino Zurro, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, el senador provincial Juan Manuel Pignocco, el ex legislador e intendente de Chacabuco Darío Golía, y el ex intendente de Lincoln Jorge Fernández, además de concejales y candidatos a concejales y legisladores por la Cuarta Sección.

PABLO ZURRO

El intendente local, expresó en el encuentro que “tenemos que trabajar por poder contar el país real. En nuestros pueblos, la gente tiene un colchón económico, por el cual puede pagar la suba brutal de tarifas. Hace solamente dos años que está este gobierno en el poder, pero parece que hiciera mucho más” enfatizó Zurro.

OTROS ORADORES

Por otra parte, la diputada Giaccone afirmó que “el endeudamiento es una gran preocupación. Se realizan obras, pero queremos que esas obras generen empleo, para que se movilice la economía, porque de lo contrario no habrá forma de devolver el dinero que se toma de crédito".

FONDO DE

INFRAESTRUCTURA

En otro orden, el ex funcionario provincial Fernando Álvarez, al hablar de la ejecución del Presupuesto del Fondo de Infraestructura Municipal en cuarta sección electoral, expresó que “es un tanto más baja que otras secciones electorales. Al mes nueve, es de un 42% del total del Presupuesto, más corta de lo que uno esperaría. Hay pocos distritos que se destacan con niveles superiores”.