Obras hídricas

Al respecto de las declaraciones vertidas por el vicegobernador Daniel Salvador, durante su visita a Pehuajó, el intendente municipal, Pablo Javier Zurro y el secretario de obras públicas, Luis Fanti, se refirieron a los dichos respecto de las obras hídricas y de la relación de la provincia con nuestro distrito. En ese aspecto el Zurro señaló: “La verdad que me gustaría que si son del mismo gobierno, como mínimo se pongan de acuerdo con las barbaridades que nos están diciendo a los pehuajenses”, en clara alusión a la realización de obras hídricas en el distrito y la zona.

FANTI: “SOLO SE HACEN OBRAS DE EMERGENCIA”

El titular de obras minimizó las declaraciones del vicegobernador cuando declaró que se está llevando adelante un plan hídrico que no se realizó durante años, expresando que “la obra más importante, que es la obra del Salado, Salvador dice que están por arrancar la 4ta etapa, en realidad lo que van arrancar después de dos años es la primera parte de esa etapa que está dividida en 4, y si arrancan por la 4ta etapa es porque la 3ra estaba terminada, sino no podrían comenzar por ella; y lo que van hacer de las cuatro partes, es una que va a llevar aproximadamente 2 años. Con respecto a las obras que están realizando en la provincia son fundamentalmente obras de emergencia, como obras de protección de pueblos, de alteos de caminos, obras que ya en algún otro momento se habrían hecho en la mayoría de los casos que son obras para la emergencias, no son obras que vayan a sacar agua que es lo que necesita la región. Para no tener periódicamente problemas con las inundaciones y minimizar el daño, hay que hacer las obras troncales, avanzar más el plan maestro del salado, avanzar con el canal sobre ruta Nº5, hacer el canal al norte del Jauretche que es lo que necesita Pehuajó para poder evacuar el agua.

ZURRO: “NO LE QUIERO DECIR MENTIROSO”

También el intendente rechazó las declaraciones. “La verdad que para tratarlo con respeto porque es un vicegobernador no le quiero decir mentiroso, pero como mínimo está faltando a la verdad, porque primero habla de lo que ya explicó Luis (Fanti); después habla de los pozos de agua que dice de Casares, en realidad los pozos son los de Moctezuma, los hizo el gobierno anterior y los puso en funcionamiento este gobierno que nosotros lo festejamos, pero tiene que decir la verdad. Los pozos los puso en funcionamiento con una impulsión a partir de febrero y después me llama la atención porque habla del fondo de infraestructura que es la 14.807 y la 14.879 que es por Ley. En realidad es una ley que sacaron diputados y senadores en la cual cuando se va endeudando les llega a los municipios. Lo raro que se adjudiquen las obras y lo más interesante es que ese fondo de infraestructura fue planteado por el Frente para la Victoria”.

BUENA RELACIÓN

Continuó expresando Zurro respecto de los dichos sobre la relación de la provincia y los municipios. “Y después, la verdad no lo conozco a este señor, pero habla de la buena relación que hay con todos los municipios; yo le diría: ‘Salvador, ya que usted dice que hay tanta buena relación, porque no le pagan a Pehuajó los 100 millones que le deben en obras, que nos debe provincia de Buenos Aires y porque nos sacaron 1,81% de CUD que son dos puntos de coparticipación’. La verdad esta gente confunde, porque esta gente viene y miente continuamente”.

“NO HAY OBRAS HÍDRICAS PARA PEHUAJÓ”

Volviendo al tema hídrico comentó: “Y después hablando de inundaciones, nosotros propusimos 4 obras que son obras claves para Pehuajó y no nos contestaron sobre ninguna, y vaya si será grave esto que la gobernadora fue la que no se opuso a aquel famoso canal que nosotros nos opusimos que traía el agua de Córdoba del Meridiano a Hinojo Las Tunas y que nosotros con nuestras quejas evitamos que se haga ese canal. Y si son tan ecuánimes que le dieron 50 millones a todos los distritos de la zona, excepto Pehuajó. Nosotros le hemos pedido al señor Frigerio, Ministro del Interior, un ATN de 7 millones en los cuales ni siquiera nos ha contestado, entonces la verdad que vienen a Pehuajó y mienten mucho”.

“QUE SE PONGAN DE ACUERDO”

Finalizando sus declaraciones, Zurro comentó que “Aparte, yo quisiera saber para la gente, para el que me escucha, para el ciudadano común de Pehuajó, quien dice la verdad: Bullrich que dijo que hay que conservar el agua dulce o Salvador que dice que vamos a hacer la 4ta etapa cuando ya se hicieron 3 y hasta ahora no comenzaron nada y hay que sacar el agua. La verdad que me gustaría que si son del mismo gobierno, como mínimo se pongan de acuerdo con las barbaridades que nos están diciendo a los pehuajenses. Ni siquiera se ha encargado el vicegobernador de hacer firmar la emergencia agropecuaria, la verdad que uno tiene mucho temple. Cuando uno es Intendente tiene mucho temple, tiene que tener templanza pero esto enoja. La verdad que ha venido con un desconocimiento total. Vienen un rato a hacer propaganda. Esto es una cosa que la implementó Duran Barbas y que todos cumplen al pie de la letra, mienten porque del sector que vengan, del sector nacional o provincial viven mintiendo” –finalizó.