“Las instituciones comunales, aquellas entidades representativas, las organizaciones gremiales, también las autoridades municipales, nuestros representantes legislativos y los vecinos en general, deberíamos aunar esfuerzos. Nos debemos una tarea para frenar la política de ABSA que, además de ineficiente, se tornó abusiva” sostienen desde el núcleo histórico que luchó durante años contra la prestadora del servicio público. En diálogo con NOTICIAS, Jorge Fachal, Roberto Ghezzi y Víctor Delgado volvieron a fijar posición y casi al unísono se manifestaron en desacuerdo con la decisión gubernamental de ajustar “en forma brutal” las tarifas. Opinaron que “es clave revertir esa medida. Ya que es inaceptable que hayan incrementado la tarifa cuando la empresa mantiene su ineficiencia y ahora hasta tiene el descaro de negar la existencia del problema”, puntualizaron en alusión a los recientes dichos de la prestadora, quien negó que Pehuajó haya padecido problemas en el suministro de agua.

Enseguida recuerdan que en marzo de 2014, una de las causas por las que se retiraron de la Comisión de Seguimiento de la Calidad del Agua fue tan luego porque consideraban “estéril volver a intentar caminos ya andados como dialogar con funcionarios de ABSA”. Decían textualmente en su renuncia presentada al HCD: “Si de verdad se pretende resolver el problema del agua, cualquier lucha seria que se emprenda hoy impone investigar y denunciar la trama de intereses y negocios del puñado de empresas privadas que actualmente operan a través de ABSA. Intereses privados que participan en el tema no precisamente para resolverlo en beneficio de los bonaerenses”.

SIGUEN LOS MISMOS

A tres años de aquella renuncia sus firmantes ahora dicen que, pese al tiempo transcurrido, y “habiendo otra gestión en el gobierno provincial, en ABSA continúan los mismos actores”.

–¿Acaso no hubo cambio de autoridades?

–Nos referimos a los “actores” principales. Aunque ya no esté como presidente Guillermo Scarcella, un funcionario de oscura trayectoria. En su lugar está Rafaele Sardella, un hombre del entorno intimo del padre del presidente Macri, partícipe desde siempre en los negocios del grupo familiar, procesado por su desempeño en el Correo Argentino, acusado de generar un correo paralelo y con conflictos hasta pintorescos con el personal. Digamos de paso que el grupo Macri a través de SOCMA en 2001 tuvo intenciones de participar en el negocio millonario que representa el agua y las cloacas en la provincia de Buenos Aires, cuando AZURIX entró en conflictos con el gobierno de turno. Como mínimo es bastante sintomático que 15 años después, esos mismos hombres finalmente se incorporen ya no en representación del grupo privado sino como funcionarios del Estado.

El otro funcionario que la gobernadora Vidal incorporó a ABSA en calidad de Vice es Luis Bouzón, también con pasado en el Correo Argentino.

Sin embargo mantienen como tercerizadas a las empresas “5 de Septiembre” y “Gral. Saneamiento”. Dos sociedades anónimas que son “tapaderas” de negocios particulares y que en la práctica manejan ABSA. A pesar de todas las irregularidades probadas y por más que la Justicia de vez en cuando diga que viene por ellas, desde el 2002 la Provincia les renueva sistemáticamente sus contratos. Y hay una tercera sociedad anónima en danza denominada MAKO. Ocurre que son estas empresas y sus cuestionados negocios quienes llevaron este servicio público a un estado lamentable.

–¿Y continúan dentro de ABSA?

–Así es. La nueva gestión provincial todavía sostiene ese núcleo duro de ABSA. Entonces, lo que dijimos durante la gestión del gobernador Scioli no perdió vigencia. La situación de fondo no ha variado, con el agravante que impusieron tarifas usurarias. Y esto último habla del grado de cinismo, de ausencia de sensibilidad y compromiso con los vecinos. Es un disparate que los pehuajenses, tengamos que abonar un mínimo de casi 500 pesos por mes por un servicio que es pésimo y durante buena parte del año nulo. Por más que la empresa sostenga lo contrario conoce con exactitud nuestro padecimiento. Se supone que el gobierno provincial también por más recién llegado que sea. ¿Cómo es que no deciden congelar las tarifas hasta tanto resuelven el problema. El aumento fue injusto y ofensivo. Cualquier funcionario compenetrado con la realidad no desconoce que la mayoría de los vecinos invertimos fortunas en la compra de aguas envasadas; la mayoría de los usuarios para no quedarnos sin agua hemos tenido que invertir tiempo y dinero en la construcción de perforaciones, cisternas, compra de bombas, instalaciones auxiliares, más consumo energético, etc. Y encima de todo eso, aguantar un tarifazo es demasiado. Esto es estar para el cachetazo. Son tan cínicos que no lo dicen, pero saben que si nuestro pueblo mayoritariamente no hubiera resuelto en forma personal e individual el abastecimiento de agua, esta ciudad habría colapsado hace rato. Es decir, seguimos acá y abonando las facturas porque cada uno de nosotros le puso un parche a este enorme agujero que es ABSA. No podemos soportar tanto avasallamiento, es imperioso salir de la situación.

¿COINCIDENCIA O CONNIVENCIA?

–Hace unos meses se impulsó un Amparo Colectivo, ¿puede ser el camino para que algo cambie?

–Todos los reclamos que se hagan suman. Y es importante el uso de los resortes que ofrece la Justicia. Desde ya, no podemos ser cándidos. Por caso, hace 5 años que la Corte Suprema falló a favor de los usuarios, ordenándole a la prestataria que nos devuelva tres mil millones de pesos a los usuarios bonaerenses. ABSA desoyó esto. Ni la Justicia ni los gobernantes se han ocupado de hacer cumplir la sentencia.

En cuanto al reciente amparo presentado por los concejales del F. Renovador, ojalá arroje el mejor resultado. Mientras, es interesante sacar algunas enseñanzas: horas antes de que se apersonase el oficial de justicia para verificar la presión y el caudal de agua en la red de Pehuajó, obtuvimos de muy buena fuente el dato que en Casares se iba a simular una reparación para cortar el agua en aquella ciudad desde las 7 hasta las 12 horas con el único propósito de bombear todo el agua hacia Pehuajó. Aquel día tuvimos, como nunca, agua desde la mañana, abríamos las canillas de entrada y el chorro parecía de una hidrolavadora. Si ABSA es capaz de estas maniobras, queda claro que está más atenta a zafar que a resolver. Y también nos genera una gran desconfianza el hecho de que ABSA supiera de antemano que la Justicia iba a inspeccionar ese día. ¿Acaso se filtró la información, fue coincidencia o hay connivencia?

SIGUEN CON EL

“PLAN ESTRATEGICO”

–¿Tienen conocimiento de cuál es la propuesta de ABSA para resolver el problema en la Provincia?

–Hasta hoy siguen proponiendo el Plan Estratégico de agua y saneamiento lanzado por el ex gobernador Scioli en 2011, que consiste en un acueducto de 1280 km, 14 bombeos y 20 cisternas, para traer agua del rio Paraná. Recordemos que el plazo original de esa obra es 30 años. Sobre esa propuesta, en su momento, fijamos posición por escrito. No vale la pena reiterarlo. Alcanza con recordar que ha sido diseñada y proyectada por la “5 de Septiembre” empresa responsable directa de la ineficiencia actual.

–Entonces no hay algo nuevo…

–Como una innovación incorporada por la actual gestión a este plan, podríamos señalar un contrato con la consultora privada HYTSA, a principios de2016. Aunque según el boletín oficial, recién 6 meses después fue inscripta como proveedora del Estado, sin conocerse los montos del contrato.

UN TEMA URGENTE:

LAS FACTURAS

–Como vecinos que protagonizaron el reclamo por agua potable acaso más intenso y prolongado en el tiempo, entre los muchos reclamos vecinales que se dieron en las tres últimas décadas, con qué perspectivas transitan este presente.

–Interpretamos que hay más de un frente abierto y que las soluciones de fondo siguen estando bastante lejanas. Hay un tema urgente que son las facturas. Coincidimos con el pedido que han hecho algunos concejales de discutir y no aceptar el presente cuadro tarifario. Estamos claros que el tema de las tarifas excede al de ABSA y tiene que ver con cómo encaró el actual gobierno nacional lo que ellos llaman “una actualización”, con una concepción bastante cuestionable por cierto. Dejando a un lado ese debate, hay que decir que hasta ahora en ningún caso se mostró cómo es la composición de cada tarifa. Cuánto cuesta realmente generar, transportar, distribuir, que porcentaje debería retener el Estado como concedente y fundamentalmente qué cuota de ganancia estamos en condiciones de brindarle a cada una de las prestadoras cuando las mismas son privadas y plantean su actividad como un negocio. Cada uno de estos ítems debería ser público y sometido a debate con la amplitud necesaria. Luego, en el caso de la tarifa del agua, se da una situación injusta y gravosa al estar más sujeta a la valuación fiscal que al consumo. Es decir el usuario tiene pocas posibilidades de autorregularse, de ahorrar consumiendo menos.

El agua es además un monopolio obligatorio. El usuario está cautivo. Nunca dejamos de ser rehén de esa situación. Es tan así que las deudas recaen sobre el bien y no sobre las personas.

En un segundo orden está la pelea por la solución de fondo. Nos merecemos una explicación científica que nos demuestre que Pehuajó no puede resolver su problema con recursos subterráneos propios. Tenemos muchas dudas y preguntas sobre los resultados negativos de los últimos estudios del INA. No alcanza con decir que no hay agua suficiente. Nos merecemos la información técnica sobre las características de esos estudios, qué motivos los llevaron a hacer indagaciones a mayor profundidad sin continuar los estudios originales del INA, recomendados en su momento por la Universidad Nacional de La Plata.

Y hay un tercer tema sobre el que deberíamos avanzar: Poner énfasis en la preservación del recurso hídrico de nuestro subsuelo ya que en el futuro, es probable que sea la principal fuente de abastecimiento a nuestro alcance.