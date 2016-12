En la mañana de ayer se efectuó la inauguración del archivo del hospital. El acto tuvo lugar en el mismo recinto donde ya se lo ha equipado para que cumpla tal función y contó con la presencia de autoridades municipales, personal de salud, concejales del FPV, vecinos, organismos de salud e instituciones.

JORGE MARTÍN

Inició la apertura el director del nosocomio, Dr. Jorge Martín quien expresó entre otros conceptos: "El archivo en el hospital anduvo vagando de un lugar para otro, estuvo en muchos lugares diferentes.

El archivo es el complemento que tiene el médico, donde están todas las historias clínicas. Es el complemento legal y técnico que tiene como para saber la evolución e historia clínica que tiene el paciente que viene a atenderse a consultorios externos y el que está internado.

"Es muy lindo y es un orgullo de parte nuestra pertenecer a la actual gestión y en momentos en los que uno se llena de palabras y promesas en todos lados, es muy lindo tener cada tanto una realidad como ésta, lo que es odontología, archivo y próximamente se va a iniciar lo que es sala de clínicas e internación. Este es un lugar donde está casi toda la historia de Pehuajó en lo que se refiere a enfermedades".

PALABRAS DEL INTENDENTE

Posteriormente, hizo uso de la palabra el intendente municipal, Pablo Javier Zurro, quien manifestó entre los puntos principales: "Cuando uno ve como sigue creciendo Pehuajó dentro del marco del peor gobierno dentro de la democracia, para nosotros es un orgullo que Pehuajó siga con su avance. Me parece bien que los doctores o enfermeras tengan inquietudes y que quieran seguir mejorando porque nosotros podemos mejorar en lo edilicio, algunos me pegan diciendo que había dicho que iba a hacer un hospital nuevo, y esto es un hospital nuevo, como se ha mejorado, como ha crecido".

Prosiguió enunciando que "Por más que nosotros le pongamos mucho dinero, que le pongamos mejores lugares y mejor tecnología, el recurso humano es clave, fundamental. Que haríamos con un buen edificio sin recurso humano. Cuando digo recurso humano es porque a veces solo se le reconoce a los médicos, pero enfermeras, oficinistas, mucamas, todos cumplen un rol; no es más un intendente que una mucama. ¿Qué es un intendente? Alguien que por algún momento determinado y no muy largo cumple una responsabilidad mayor que otros, después no es nada, es lo mismo que cualquier otro, no soy otra cosa. La verdad que estoy muy contento. Acabamos de venir del cine, el cine continúa, que es otra cosa más para la cultura, nos venimos para el hospital el cual continúa con sus avances.

Finalmente concluyó "Seguiremos avanzando y trabajando. Estoy a disposición de todos ustedes. Antes estaba el sanatorio, la clínica con otra impronta, con otra cosa. Todo el mundo pensaba que el hospital de Pehuajó era para carenciados, no, es un hospital público para todos y todas. Hay que seguir trabajando para tener un Pehuajó mejor. ¿Cuál sería el logro de un intendente? Solucionar todos los problemas, todos no se pueden, pero nunca me va a faltar la voluntad para tratar de hacerlo”.

CORTE DE CINTA

Luego, tras las palabras de Pablo Zurro, se procedió al corte de cintas, quedando formalmente inaugurado este nuevo espacio y se compartió un ágape entre los presentes.