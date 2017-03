Atención ciudadana - línea 147

Este jueves, se puso en marcha el sistema de atención ciudadana a través de una línea y oficina de reclamos situada en la terminal de micros. Aún falta la habilitación del discado directo 147 por parte de la empresa de telefonía, pero puede llamarse al número 47-0933 o concurrir a la mencionada oficina de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 o sábado de 10:00 a 14:00.

SE PASARÁN LOS

RECLAMOS A LAS ÁREAS

El intendente municipal, Pablo Javier Zurro, concurrió a la oficina en compañía del concejal Diego Videla y funcionarios de su equipo de gestión para una visita informal y anunciar el inicio de esta nueva área municipal de integración con la comunidad. Precisamente, en el anuncio comentó que "Esto es algo más para aportarle a la comunidad. Habrá una persona permanente acá. Los reclamos se van a pasar rápidamente a las áreas y como ejemplo, si es un reclamo a Aguas Bonaerenses se le va a comunicar a la empresa, es decir, lo vamos a agilizar. En definitiva, es algo más para agregar y mejorar en Pehuajó".

SOLAMENTE RECLAMOS

Es importante tener en cuenta que esta línea es para reclamos de temas municipales (cañerías rotas, caída de árboles, animales sueltos, etc.) y no situaciones de emergencia para lo cual se debe llamar al 107 o policía 911 y 101. Hay un 147 que todavía no está habilitado por telefónica pero hay un número fijo y es 470933.