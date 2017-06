Refacción

Días pasados, el diputado Avelino Zurro visitó el Hogar de Ancianos Sagrado Corazón de Jesús, oportunidad en la que entregó a sus autoridades un subsidio de 60 mil pesos. Este aporte, gestionado enla Cámarade Diputados dela Provinciade Buenos Aires, será destinado a los trabajos de refacción que actualmente se están realizando en la institución ubicada en calle Varela 252, iniciados luego de un aporte por parte del intendente Pablo Zurro.

ARREGLOS

Rosario Güiraldes y Graciela Villar, integrantes del Hogar, aseguraron al respecto estar “felices porque esta ayuda se realizó para arreglar el techo porque se llovía, se cambiaron chapas y se repusieron canaletas”. Al mismo tiempo, reafirmaron sentir una “gran alegría porque esto significa poder reparar todos los arreglos. Queda todo el edificio con los techos prácticamente nuevos. Con la primera colaboración de Pablo Zurro cubrimos la mitad del Hogar, y ahora con este subsidio de Avelino Zurro quedamos cubiertos. Bajamos además las canaletas nuevas, todo lo que está en contacto con los tanques de agua y también lo que tiene que ver con la tirantería”, agregaron.

TRABAJOS

Por su parte, detallaron que “contamos con once personas que trabajan y cubren todos los turnos. Por supuesto que surgen necesidades a diario, ya que lo que nos ingresa por cada abuelo no alcanza a cubrir los gastos. El sueldo del personal, las cargas sociales y todo lo que representa la institución: luz, gas, teléfono, comida, arreglos diarios, etc. Gracias a Dios y a toda la comunidad estamos saliendo adelante”.

ADULTOS MAYORES

Cabe destacar que actualmente más de 40 personas adultas mayores viven en la entidad, cifra que otorga cierto margen de disponibilidad para albergar a otros abuelos que deseen hacerlo. Para ser parte de la comunidad del Hogar Sagrado Corazón, deben acercarse a la dirección mencionada en el primer párrafo o comunicarse al teléfono 47-6111.

