Cientos de vecinos presenciaron el anunciado sorteo de 78 unidades correspondientes al 4º círculo cerrado que construirá el municipio. En un Salón Blanco desbordado, expresó unas breves palabras el intendente, Pablo Javier Zurro, en tanto el diputado provincial Avelino Zurro, explicó los pasos a seguir con los favorecidos, Se informó, además, que la lista definitiva de adjudicatarios surgirá luego de los estudios individuales de las trabajadoras sociales y el informe de titularidad de la propiedad inmueble. Con los controles previos al sorteo, se descartaron 4 carpetas y posterior al mismo se efectuó una desadjudicación que pasó al primer suplente sorteado, al cual ya le fue comunicada la situación.

UN SALON BLANCO COLMADO

En el marco de un operativo dispuesto para brindar plena transparencia al acto, cada uno de los vecinos habilitados, recibieron los números de sorteo individuales correspondientes. En tanto, en el recinto, se habían dispuesto dos pantallas gigantes con el objetivo de transmitir en directo a los concurrentes, las extracciones de las bolillas y de ir mostrando ante cada número sorteado, la identidad del favorecido. Todo se desarrolló en forma normal y a los sorteos se agregaron ocho suplentes, para el caso de desadjudicaciones que surgieran por diferentes motivos. El Escribano Pablo Di Giano, supervisó y fiscalizó el sorteo.

PALABRAS DEL INTENDENTE

El intendente municipal, Pablo Javier Zurro, abrió el acto expresando unas breves palabras en las cuales resaltó su importancia. “Es el cuarto círculo que vamos a hacer. Hicimos tres círculos, uno municipal y dos como éste, antes del Procrear; después salió el Procrear y luego hicimos una pausa. Ahora volvimos porque no nos están dando más viviendas y porque tenemos un valor único en Pehuajó que destrabamos nosotros, que son terrenos; unos en el lugar de donde son las casas de este sorteo que se conoce como el campo De La Peña y después el campo Los Rodríguez. Esto que va a trascender y que le va a quedar a los pehuajenses. Nosotros no vamos a dejar de hacer este tipo de círculos porque al tener terrenos los podemos hacer. Quédense tranquilos porque por más que nos saquen recursos, por más que nos saquen fondos, por más que nos dejen 212 viviendas sin construir a mí no me votó la gente para andar achicándome o aflojando en lo que hago por Pehuajó” expresó entre otros conceptos

LA LISTA DEFINITIVA DE ADJUDICATARIOS

Con respecto a las familias favorecidas, queda en claro que están sujetas a los estudios que comenzarán a desarrollar con ellas las trabajadoras sociales, al igual que depende de los resultados de titularidad que se soliciten al Registro de la Propiedad Inmueble para determinar que no son propietarios. Si surgieran incumplimientos serán reemplazadas por las suplentes sorteadas durante el acto.

YA HAY DESADJUDICACIONES

En el marco de los controles previos y posteriores al sorteo que realiza el municipio, se llevaron a cabo bajas y desadjudicaciones por haberse detectado incumplimientos de requisitos. En ese contexto, en forma previa se dieron de baja 4 familias y posteriormente, a uno de los beneficiarios favorecidos en el sorteo, se lo desadjudicó, por lo cual el primer suplente pasa a ocupar su lugar en la conformación del listado. En base a ello, es que se reiteró que el listado final será luego de los pasos a seguir para determinar la idoneidad de cada uno luego de las evaluaciones pendientes.

TESTIMONIOS

Después del sorteo, algunos de los adjudicatarios brindaron declaraciones. Jonatan salió sorteado en tercer lugar y junto a su mujer comentó: "Es una alegría enorme, la verdad no lo podía creer. Además, salimos sorteados enseguida, muy contentos de poder lograr este sueño”.

Mariana, también tuvo la suerte de salir sorteada, y entre lágrimas expresó su emoción: “Es una sensación increíble. Algo que no me lo esperaba, ya había intentado por todos los medios y no lo había logrado, es muy difícil acceder al crédito, con mis ingresos y esta oportunidad es impagable. Estoy muy agradecida, es algo que esperaba mucho, estoy muy emocionada, poder brindarle a mi hijo lo que necesita, la vivienda es lo primordial, y ahora es un sueño hecho realidad”.

Carolina manifestó su felicidad agregando que era la primera vez que se anotaba. Sorprendida por la grata novedad, agregó: “No me lo esperaba, venía re tranquila, y la verdad que todavía no caigo, siento una alegría enorme, y feliz porque mucha gente que salió sorteada y se lo merecía. Muy contenta por eso y ahora a llamar a toda la familia y a festejar”.

Noelia tiene un hijo y salió sorteada, después de fundirse en un abrazo con su pareja y en una mezcla entre sorpresa y alegría dijo que era una sensación hermosa, la primera casa es algo fantástico. Estoy feliz de poder aprovechar esta oportunidad que brinda la municipalidad y darle un techo a mi hijo”.

Roció tiene 23 años, salió sorteada y manifestó su agrado: “Es un momento único, una alegría enorme, no lo puedo creer es algo hermoso, tuve la suerte de salir entre los 78 y estoy feliz”. Con respecto a la posibilidad que brinda la municipalidad a aquellos que no tienen acceso a la vivienda, Roció comentó: “Es una oportunidad inmejorable, por ejemplo, yo, con 23 años, la única posibilidad de llegar a la vivienda era esta, se paga un aporte que no es tan elevado, y además gente en mi situación no tiene acceso al crédito bancario, y es imposible hacerlo, contenta por como se hizo el sorteo, con escribano público y todo filmado”.