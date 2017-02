Luego del incidente ocurrido en la tarde del viernes, al incendiarse una celda contenedora de un transformador, ubicado en Varela a metros de Alsina, los operarios trabajaron hasta la madrugada reemplazando todas las maquinas dañadas por el fuego. El servicio logró establecerse a las 2:10.

NOTICIAS dialogó con Raúl García, presidente del consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica local, quien se refirió a la situación en la que se encuentra la entidad prestadora del servicio con las altas temperaturas, el consumo, y demás.

García, explicó que "estuve en el lugar. Ocurrió un principio de incendio en la celda donde está el transformador, pegado a la fábrica de pastas -El buen sabor-. Concurrió una dotación de Bomberos Voluntarios por el fuego, y luego los operarios nuestros".

TRANSFORMADOR NUEVO

"Cuando se pusieron a trabajar los operarios, se pensó que se iba a poder solucionar pero se vio dañado el transformador completo así que se tuvo que cambiar por uno nuevo" detalló García.

MADRUGADA

"Se puso en funcionamiento recién a las 2:10 de la madrugada. Se cambió toda la maquinaria de la celda, y fue reemplazado por todo nuevo" señaló.

CELDA

"Son las celdas que contienen los puestos de transformación adentro. Hay cuatro en Pehuajó, como la del San José que está enterrada, otra en el edificio de Yrigoyen y Del Valle, entre otras" informó el presidente de la entidad en diálogo con este diario.

SOBRECARGA

"Esto ocurrió por una sobrecarga. Hubo mucho consumo y los equipos están preparados para un recalentamiento normal, pero en esta oportunidad tomó fuego" resumió García.

OBRAS

Explicando el desperfecto, García comentó que "todo el año estuvimos enfocados en acomodar todos los puntos de transformación de la ciudad y de los pueblos para prevenir este tipo de cosas de cara al verano, pero son cosas mecánicas que tienen estos problemas. Son fierros, como el motor de un auto, y pueden ocurrir este tipo de cuestiones".

CALOR

"Ésta semana fue complicada. No mermaron ningún día las altas temperaturas, inclusive un día fuimos récord de sensación térmica en la provincia, entonces el consumo fue extremo. Sin embargo la veníamos piloteando bien, no había muchos cortes y se venía manejando la situación" enfatizó Raúl García a nuestro cronista.

"VIERNES MALO"

"El viernes fue un día muy malo para la Cooperativa. Primero se salió de servicio otro alimentador. Lo solucionamos y después apareció esto que, obviamente, fue muy complejo" tildó García.

"BALANCE POSITIVO"

"Es difícil decirlo con los cortes que hubo, pero el balance del trabajo de la Cooperativa es positivo. Hubo muy pocos cortes en comparación a años anteriores y también pocos reclamos".

BAJA TENSIÓN

"Otro problema que hay en algunos lugares es la baja tensión. En el barrio Belgrano se da seguido la baja tensión y estamos haciendo una subestimación para solucionar este problema" anunció García.

RECOMENDACIONES

"El consumo es excesivo en algunas oportunidades y queremos que tomen conciencia. Un grado más que pongamos al aire, representa un 7% de energía para los demás" reflexionó el presidente de la Cooperativa, solicitando a la comunidad tener conciencia a la hora de cuidar la energía.

AIRE ACONDICIONADOS

"Yo soy obsesivo. Uno va a los negocios y ve las temperaturas que tienen los aires. Yo no puedo creer que hay negocios que dejan el aire prendido toda la noche. He pasado por comercios y se ve la manguera de la vereda goteando, y cuando me acerco está hasta la vidriera fría y se ve el aire prendido en 18. No se puede creer" apuntó.

COOPERATIVA

"Nosotros pretendemos que desaparezcan los problemas y que la gente esté conforme. Somos la entidad de todos. Esto es como un árbitro de fútbol, cuanto menos nombrado esté, es porque dirigió mejor. Es lo que uno pretende desde acá, que la entidad pase desapercibida porque quiere decir que la que gente esté conforme y no tenga problemas. Que levante la perilla y le funcionen todos los elementos. Uno quiere demostrar eso" finalizó Raúl García, presidente del consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica, en contacto con este diario.