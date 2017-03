Ayer se desarrolló una conferencia de prensa en el Hospital Dr. Arámburu en la que el titular de Salud, José Picheto y el director del nosocomio, Jorge Martín, informaron de la deuda que mantiene PAMI con el centro de salud y la negativa a pagarla. NOTICIAS ya había hecho mención a esta situación que se profundizó en algunos aspectos. Comunicaron que a partir de ahora toda prestación deberá ser previamente autorizada. Además, explicaron que estas prestaciones habían sido convenidas desde septiembre pasado y ahora no se pagarán. Ejemplificó Martín que, si una persona de PAMI ingresa con una quebradura, deberá concurrir antes a autorizar la prestación a la sede del organismo. Lo mismo sucede si hay que trasladar a un paciente internado, ya no lo hará el hospital sino una empresa privada o en su defecto se deberá llamar a un 0800.

"TENIAMOS UN ACUERDO DE ATENCIÓN"

En una síntesis de la historia del acuerdo para atención de los pacientes de PAMI, el director del hospital comentó "ellos nos estaban debiendo a nosotros 400 prestaciones de las cuales habíamos hecho un convenio, allá por septiembre, en la cual nosotros hacíamos todos los exámenes complementarios, atendíamos a todos los pacientes que llegaban acá, porque el único prestador que hay en la ciudad de Pehuajó de PAMI es el hospital, al cual cuando llegaban se les prestaba la atención, no sólo médica, sino de los exámenes complementarios que se hacían y el paciente se iba a su domicilio ya resuelto".

"NO PODREMOS COBRAR

"Todas esas órdenes de prestación, prosiguió el Dr. Martín, por una resolución posterior a ese momento que tuvimos y a un papel que firmamos acá, una resolución posterior a eso hace que esos papeles, esos decretos o esas órdenes de prestación que teníamos nosotros con PAMI no van a ser cobradas porque la resolución que sacó PAMI posteriormente fue que las órdenes de prestación tenían que ser previamente autorizadas".

"LA EMERGENCIA SERÁ OTRO PROBLEMA PARA LOS AFILIADOS"

Durante la conferencia se plantearon los inconvenientes que tendrá la autorización previa, imaginando el caso de un paciente que llega y las oficinas de PAMI están cerradas y se deberá esperar hasta que abran, tal vez un fin de semana o un feriado. Del mismo modo sucederá con los traslados, ya que no los hará más el hospital porque se comunicó que lo hará una empresa privada. Sobre esto, Martín explicó "No sé cómo va a ser, porque también es una incógnita importante que tenemos, la emergencia en Pehuajó, como va a ser la emergencia en los pueblos vecinos y cómo va a ser toda la parte de traslado cuando uno este acá con un paciente de PAMI y nosotros tengamos que trasladarlo para hacer un examen complementario o lo que fuere. Nosotros queremos poner en conocimiento a la población para que también el PAMI haga lo suyo y que trate de hablar con nosotros que somos los únicos prestadores y somos lo que le prestábamos la emergencia y los traslados hasta el día de hoy".

“¿PAMI ESCUCHA?”

Concluyó Martín comentando que "Esta fue una resolución en forma unilateral por parte de PAMI y que yo creo que deja a todos los afiliados de la obra social con una carencia importante en lo que se refiere a una emergencia, en lo que se refiere a lo práctico en la atención, en la guardia, de los exámenes complementarios que se realizan y que no van a tener respuesta porque, ¿PAMI escucha? Es una duda que nos queda".

NOS INTERESA EL PACIENTE

"A nosotros nos interesa el paciente y lo seguiremos atendiendo como corresponde. No es que vamos a cambiar la actitud porque pensamos en los pacientes, pero queremos que la población entienda que nosotros tenemos un presupuesto en el hospital. Recibimos una carta documento de PAMI de Chivilcoy la cual nos dice que, a partir de hoy, 1 de marzo de 2017, dejamos de hacer los traslados que estábamos haciendo como así también la emergencia médica. Por lo tanto, estamos con una incertidumbre importante porque no sabemos cómo se va a resolver esto, si bien nos dieron un número, un 0800, la población tiene que saberlo porque nosotros vamos a seguir atendiendo a los pacientes porque esa es la función que tenemos como efectores de salud pública pero no obstante la población también tiene que conocer esta situación" concluyeron.