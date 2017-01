Ilusionismo

“Si bien es una actividad tradicionalmente masculina, en Argentina hay cada vez más exponentes femeninas que se destacan”, apuntó el suplemento “Entre Mujeres” de Clarín. En ese repaso, da a conocer la actividad como maga de la pehuajense Luz Marichelar.

MAGIA

Con sólo 24 años, Luz Marichelar es una joven experta en el mundo de la magia. "Empecé a los ocho años cuando vi a un mago (Salvador Sufrate), en el cumple de mi primo, y me puse a charlar con él y como justo estaba a punto de empezar a dar un curso, arranqué", recuerda de aquel momento de su infancia en su Pehuajó natal.

Y Luz, que comenzó siendo minoría ante un grupo de chicos, fue la única que terminó el curso. Y siguió, a sus nueve años, tomando clases particulares con el profe. "Empecé haciendo manipulación, con pañuelos, bolas, flores, abanicos y me terminaba transformando en mariposa". Ese particular acto la llevó, con sólo 10 años, a participar en un concurso de magos latinoamericanos en el cual... salió primera. Literalmente, por arte de magia. "No lo podía creer, no tenía consciencia de lo que estaba haciendo. Eramos unos 15 magos y el jurado quedó flasheado con mi atuendo final de mariposa".

Ella siguió haciendo shows por la ciudad (incluido el Teatro Argentino de La Plata) viajó para presentarse en Capital. Pero, cansada de tanto ensayo y teniendo en cuenta su corta edad, se tomó una larga pausa del ilusionismo en cuanto a clases se refiere. "Abandoné cinco años aunque me seguía presentando, como un hobbie, en algunos cumpleaños que me contrataban".

CLASES

Luz, cerca de sus 17, retomó con Salvador sus clases de ilusionismo pero -en esta ocasión- apuntado a la cartomagia, rama de la que hoy es su especialización, y quien atesora como el mayor de sus recuerdos una baraja (el as) autografiada por el mítico René Lavand, a quien conoció poco antes de fallecer.

Hace dos años, Marichelar se mudó al Sur de Gran Buenos Aires y hoy vive en Ezeiza -previo paso por Monte Grande- aunque sabe que su norte es la magia. "Empecé mil carreras en la facultad (periodismo, diseño gráfico, etc) y las terminé dejando", dice ella que hoy trabaja en la recepción de unas oficinas en un hotel.

Los últimos tiempos de Luz fueron estudiar magia a full en la escuela del campeón mundial (del año) 2000, Henry Evans, uno de sus máximos paradigmas en el rubro. "No puedo creer que curso con él, apenas me vine de Pehuajó me instalé quince días en su casa. Y era todo el día magia. Me ayudó mucho", sostiene esta tenista amateur.

CONGRESO

Una de esas colaboraciones fue el número que ella presentó en 2015 para el congreso latinoamericano de magia en Uruguay. "Salí cuarta entre varios colegas de todo el continente. Ahora veo a muchas magas compitiendo a excepción de los pocas que eran cuando yo era chica.

-¿Planes para 2017?

-Para este año no estoy preparando nada, me tomé unas vacaciones.

-¿Cuál es el secreto para no fracasar en la cartomagia?

-Es crucial tu habilidad con las manos como así también es importante la mirada que tenés con el espectador, el poder para engañarlos.

-¿Y tu sueño?

-Viajar por el mundo haciendo magia.