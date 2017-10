Círculo cerrado

En conferencia de prensa, la titular del área de Cultura del Municipio de Pehuajó y primera candidata a concejal por Unidad Ciudadana, Laura Adriel, renunció a la adjudicación de una vivienda, que le había sido adjudicada mediante un sorteo, dentro del programa habitacional que impulsa el municipio a través de círculos cerrados. Esto se dio en el marco de posicionamientos de diferentes espacios políticos, que habían expresado que “no era ético” que Adriel se haya visto favorecida, siendo funcionaria municipal, y teniendo la posibilidad de acceder a otro tipo de crédito. Ante los medios de comunicación, sin quebrarse, pero visiblemente conmovida por la situación que le tocó afrontar, la candidata sostuvo no soportar estar “en la boca de todos, porque suponen que estuvo todo arreglado”.

VIVIENDA

En su alocución Adriel, comentó que la llevó a tomar esta decisión, y para ello hizo un reconto de cómo se sucedieron los hechos. “El 9 de septiembre, hice la cola, y retire la carpeta, con los requisitos para poder anotarme, y así tener la chande de ingresar al sorteo, porque no tengo vivienda propia. Luego entregué la carpeta como cada uno de los pehuajenses, porque se anotaron más de 300 personas, para un círculo cerrado, donde es un orgullo tener esa manera de acceder a la vivienda”. Luego señaló que su propósito es poder acceder a la casa propia, porque no tiene y vive con su hijo. Además apuntó: “casa que no se regala, que se paga”.

SORTEO

Además comentó que se vio favorecida en un sorteo, donde hay imágenes, cámaras, tres personas que la realizan y un escribano, y “no como eran antes, que era con un listado, que no se sabían cómo era”.

“ME APARTO DE LA CASA”

En la parte final de su exposición, Adriel expresó: “Por lo que me caracteriza en estos años de gestión, y ahora donde aspiro a un desafío más grande, me siento con la responsabilidad moral, ciento la responsabilidad, más allá de que es totalmente legal lo acontecido, de apartarme de mi casa, para no sentir este peso, que es estar en boca de todos, porque suponen que fue una cosa arreglada. Es por eso que me aparto de la casa”.