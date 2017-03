En el día de la fecha, la Municipalidad de Pehuajó intimará a PAMI para que abone el importe adeudado correspondiente a prestaciones en el hospital local desde el mes de octubre/16 hasta enero/17 y las cápitas correspondientes a cuatro meses. La intimación se realizará mediante carta documento por intermedio de la Asesoría Letrada.

En oportunidad de la conferencia de prensa realizada días pasados por el director del hospital Dr. Arámburu, Dr Jorge Martín y el secretario de Salud, Dr Picheto, se anunció la negativa del PAMI de abonar alrededor de 400 prestaciones realizadas en el nosocomio y cambios en la forma de prestación, con un perjuicio evidente en el sistema de atención a los afiliados que se atienden en el mismo.

INTIMACIÓN

Respecto de esta intimación, el Dr. Martín comentó que “a propósito de lo que se está evaluando con los trámites que tenemos pendientes por los pagos de PAMI, se adeudan alrededor de 400 prestaciones desde el mes de octubre a la fecha y estos últimos días se han incrementado, se ha hecho una carta documento intimando al pago. De acuerdo con lo suscripto con la agencia local en su oportunidad, esas prestaciones las realizó el hospital y por resolución posterior, se nos informó por el titular de PAMI local, Jorge Hansen, que no se nos abonarían las mismas. Eso sumado a los cuatro meses de cápita que nos deben”.

EMERGENCIA

Respecto de la emergencia, Martín comentó “También es una incógnita importante que tenemos, la emergencia en Pehuajó, cómo va a ser la misma en los pueblos vecinos y cómo va a ser toda la parte de traslado cuando uno este acá con un paciente de PAMI y nosotros tengamos que trasladarlo para hacer un examen complementario o lo que fuere. Ahora, ellos han indicado un 0800 para que el afiliado realice el pedido de emergencia que no da respuestas, nosotros hicimos la prueba de llamar y no nos lleva a nada, solamente se nos deriva a la UGL que está en Chivilcoy con igual resultado. Hoy, 7 de marzo, los abuelos no saben cómo es el trámite y a quién hay que llamar”.

LEGAL

Ejemplificó una situación reciente diciendo “Hace pocos días, la agencia local de PAMI manifestó que habían hecho un traslado y en realidad lo realizó el hospital porque era una urgencia y necesario hacerlo. Todo es algo de ir y venir, pero desde octubre a la fecha no hemos encontrado ninguna respuesta o que se haya plasmado en un hecho real. Hay 7.000 afiliados en Pehuajó y es numerosa la concurrencia a atenderse con los inconvenientes que generan estas disposiciones de autorización previa que solamente dificultan al paciente”.

Finalmente, concluyó expresando que “en virtud de esto es que hemos formalizado este reclamo mediante un mecanismo legal para encontrar una respuesta”.