Susana Crespi, jefa Regional de Educación, hizo mención a la polémica que se suscitó por un subsidio otorgado desde el municipio de Pehuajó, cuyo dinero estaba destinado a la refacción del edificio donde actualmente funciona dicho organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación.

En dialogo con “FM del Sol”, Crespi expresó que ella no recibirá dicho subsidio porque no le corresponde. Además, durante la entrevista afirmó y expresó que el cheque está destinado al Consejo Escolar. (Dirección general de Cultura y Educación, Consejo Escolar)

REGLAMENTACIÓN

Crespi aclaró que no está en la normativa que reciba subsidios. Después mencionó que las jefaturas no tienen personería jurídica, y no pueden recibir subsidio. Acto seguido marcó que “si lo recibiera faltaría a la reglamentación vigente”. Entre otra de las explicaciones subrayó que “la Constitución de la provincia de Buenos Aires establece que el responsable del arreglo de los edificios escolares es el Consejo Escolar”.

“ESTADO DEPLORABLE”

La Jefa Regional además comentó que en su momento estuvo reunida con Consejeros Escolares y el Intendente a “quien le informé el estado deplorable y precario en que se halla el edificio, pero después la gestión la hace el Consejo Escolar.Yo no gestiono fondos, cada uno tiene llevar adelante las tareas que les corresponde”. También marcó: “Hay una fotografía, donde en el cheque se lee que está destinado al Consejo Escolar, que es a quien corresponde”. Luego marcó que el dinero “estimo que será del fondo educativo, (la verdad no lo sé) pero a mí no me corresponde recibirlo”. Cuando se le consultó si evitó una foto, respondió: “No se trata de fotos, no es el tema; acá se trata de temas educativos. No debo recibir subsidios, pero si agradecer que a través de una gestión del Consejo Escolar se arregle el edificio”.