Mayor concurrencia de educadores

Hoy será el último de los días programados dentro del paro docente a nivel nacional, que fue impulsado desde Ctera, y al que adhirió el Frente Gremial Docente, dentro de las divergencias que sostienen con el Gobierno Provincial, en una puja que ya se ha extendido a la tercera semana. Recordemos que luego de varios cruces, se volvieron reunir las partes marcando, desde el FGD, un paso sustancial en el dialogo, aunque marcaron que aún se mantienen lejos de un acuerdo.

ACATAMIENTO

Si bien no se dio a conocer un porcentaje en cuanto al acatamiento del paro en estos dos primeros días, un sondeo, y en diálogo con docentes se marcó que una cantidad importante decidió dictar clases. Por diversos motivos (desde los gremios lo atribuyen a la posibilidad de que se le descuenten los días) la adhesión a la medida de fuerza fue disminuyendo, y en los dos primeros días de la semana, hubo instituciones educativas que funcionaron casi en su totalidad; como también hubo algunas donde los docentes decidieron, por su derecho a huelga no concurrir a dar clases. Esto lleva, más allá de las comunicaciones a través de las redes sociales, que antes del inicio de cada turno, los padres se comuniquen con los establecimientos educativos para constatar la presencia o no del docente de cada curso.

AUMENTO

Mientras continúan las reuniones donde se busca destrabar el conflicto, en la jornada de ayer, el gobierno depositó parte del dinero que Vidal había anunciado oportunamente. Es decir el monto fijo, que era proporcional al sueldo de cada docente, correspondiente al mes de diciembre del año pasado. Este monto iba desde los $1500 a los $3750.