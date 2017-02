No, no piensen mal. No me perduran los efectos del alcohol de festivas noches navideñas. Tampoco acabo de despertar de un sueño criogénico, como John Spartan, aquel personaje del film “El Demoledor”, interpretado por Silvester Stallone, que fue injustamente condenado a permanecer congelado y que termina siendo reanimado en un futuro muy distante, donde una caricatura de mundo nuevo, de delicado civismo y corrección política, resulta demasiado diferente a lo que él acostumbraba a ver en el siglo XX, pero son el conocimiento y la experiencia adquiridos en ese pasado, los que le servirán para enfrentar a la contrafigura del film, el malvado Simón Phoenix, encarnado por Wesley Snipes. Sin embargo debe atravesar todo un tiempo de asombro ante lo que ha hecho la humanidad durante su ausencia.

Algo así como lo que le ocurrió a Walter, aquel joven argentino que –según la publicidad de una conocida empresa de telefonía– era congelado en un proyecto científico con el objeto de reanimarlo en un futuro lejano e investigar sus conductas, pero algo falló y el flaco se despertó en los ’90, cuando la privatización de Entel llevó a los usuarios porteños a tener que decidir entre las dos empresas del momento. Sin Entel, careciendo además de sus conocidos puntos geográficos de referencia en la ciudad y ante el desconcierto de asistir a su cine preferido y encontrarse con un pastor religioso celebrando una ceremonia ante una sala atestada de fieles, Walter no entiende nada y en su desfasaje cronológico no hay lugar para comprender ese nuevo mundo.

Bueno, tampoco me pasó eso. Aclaro, por si resultase necesario, que me encuentro –según creo– en total uso de mis facultades mentales, careciendo de alteraciones que pudiesen condicionar mi razonamiento y comprensión. En síntesis: me encuentro ubicado en tiempo y espacio, e incluso puedo responder de forma coherente las preguntas que me son formuladas. Tampoco voy a convocar al reconocido psiquiatra, Dr. Peter Silberman, aquel que diagnosticó desorden esquizo afectivo en la figura del personaje Sarah Connor, una joven confundida y desesperada que narra a la policía todo lo que ha vivido siendo perseguida por un exterminador robótico T800 enviado desde el futuro para asesinarla antes que nazca el hijo que ella aún no tiene idea que tendrá. Una zaga exitosa, donde Silberman reaparece con edad acorde con las distintas entregas de la cadena fílmica.

No estoy confundido. Estoy perfectamente al tanto que hoy es domingo 26 de febrero de 2017. Es decir que hoy es domingo de carnaval, o primer día del período anterior al miércoles de ceniza que da inicio a la cuaresma en nuestro calendario litúrgico cristiano.

Ahora bien, entonces el lector se preguntará el por qué del título de este humilde artículo. Es que tiene que ver, precisamente con la incomprensión temporal, debido a que en esta última semana tuve la oportunidad de cruzar un educado y sencillo saludo en la vía pública con un viejo conocido, quien se despidió a la distancia deseándome un muy feliz año. Sin dudas me descolocó tanto como a Walter o a John Spartan. Conociendo perfectamente que estamos transitando por febrero, consideré un tanto desfasado el deseo, pero inmediatamente me pregunté: ¿hasta cuándo corresponde saludar deseando un feliz año? ¿Desde qué fecha a qué fecha va el período que permite ese saludo sin quedar desubicado? ¿Qué dicen las reglas del ceremonial y protocolo?

Si empezamos por responder esta última pregunta, entiendo que no hay regla escrita que determine cuál es el período habilitado y cual es de la veda saludatoria. Tampoco hay un período establecido en las costumbres, aunque ello varíe según los lugares. Pero siempre sabemos emplear ese saludo durante las fiestas navideñas, aunque en ciertos casos, como un hombre visita la peluquería, cosa que hace generalmente una vez al mes, o cuando lleva su vehículo al lubricentro para cambios de aceite y filtro, y si todo ello ocurre a principio de diciembre, sabiendo que no volverá hasta el año siguiente, entiendo que resulte aceptable una despedida con el saludo de un: “¡Feliz año nuevo, si no te veo hasta entonces!” Valga entonces esa pequeña aclaración agregada. Porque no es: feliz año nuevo si no te veo, y si te veo no. Queda tácitamente aclarado que si uno estima que volverá a ver a esa persona tanto en el gimnasio, la agencia hípica, la cancha, en misa, en el torneo de casín, en la peña del taller, o en cualquier otro lugar, podrá saludarlo mucho más próximo a la fecha.

Bueno, ahí estaríamos hablando del principio del supuesto período, pero ¿hasta dónde se extiende?

Algunos dicen que es hasta las pascuas. Otros durante las pascuas. Y ahí se complica, porque ¿cuántas pascuas hay para los cristianos? La bisabuela española decía que en su tierra, durante la navidad, se saludaba deseando: felices pascuas y próspero año nuevo. También están: la Pascua de Pentecostés, referido a la venida del Espíritu Santo, y la Pascua de Resurrección, que incluye viernes santo, sábado de gloria, y domingo de resurrección.

¿A qué pascuas se refiere el período? Obviamente a la Pascua de Navidad. Entonces ese lapso, cuya preparación comienza cada 8 de diciembre con la celebración del día de la Inmaculada Concepción, fecha en que se arma y decora el árbol navideño, hasta el día posterior a la celebración de reyes, en alusión al recuerdo de la llegada de los Reyes Magos en visita a Jesús recién nacido, lo que se celebra cada 6 de enero.

A partir de allí podemos decir que desear feliz año nuevo sería correcto entre cada 8 de diciembre y 7 de enero del año inmediatamente siguiente.

Obviamente que en la Argentina siempre hay una contemplación temporal e incluso alguna justificación para la transgresión de usos y costumbres. De hecho las hay cuando se trata de leyes, mal podemos imaginar que no se aplicará en cosas menores. Pero eso es un problema nuestro.

Sin embargo, hay un viejo refrán que dice: “Hasta San Antón, Pascuas son”. Pascuas navideñas, por supuesto, dado que San Antón tiene su fecha de bendición, cada 17 de Enero.

San Antón Abad, nacido y muerto en Egipto, fue un hombre de familia acomodada que, tras la pérdida de sus padres, renunció a los bienes materiales y se retiró a vivir como un asceta en el desierto. Sobre él se cree que descubrió la sabiduría a base de observar a los animales, convirtiéndose en protector de los mismos. De allí que cada 17 de Enero innumerables personas concurren ante su imagen a pedir la bendición para sus mascotas, traducida en salud y bienestar para todo el año. De hecho es común que los fieles devotos lleven sus mascotas muy elegantes ante la imagen del santo. Incluso la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, recibe para esa fecha a miles de files con sus animales, los que son bendecidos por el Arcipreste de la Basílica de San Pedro y vicario general.

Pero ¿por qué hasta el 17 de enero? Quizá sea una hermosa manera de incluir a los animales en el festejo pascual. No olvidemos que fue el calor de unos animales lo que cobijó al niño Jesús recién nacido en el humilde pesebre de Belén, y que los animales, sean mascotas, de trabajo, o aquellos empleados en la alimentación humana, son una parte muy importante de nuestras vidas.

Pero una cosa es estirar desde el 7 al 17 de enero, apenas unos 10 días, y es que el saludo se extienda hasta fines de febrero, cuando ya un 15% de ese año nuevo no solo ha quedado atrás sino que no ha sido alcanzado por ese deseo que llegó casi dos meses tarde.

En definitiva también podría desear feliz año, teniendo en cuenta los 365 días inmediatos a contar a partir de hoy, y no podría ser objetado. Pero resultaría raro. Tanto como que te condenaran a un sueño criogénico entre 1984 y 2015, y al despertar, tras desearte feliz año nuevo, te dijeran que: el presidente de los Estados Unidos es negro, que el Papa es argentino, y que Racing acaba de salir campeón. Demasiado para un primer día.

¡Feliz domingo!

Roberto F. Rodríguez.