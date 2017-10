Círculo Cerrado

El concejal del Frente Renovador y candidato del Frente 1País, se refirió al acto de adjudicación de las viviendas por sistema de círculo cerrado realizado en el Salón Blanco el viernes pasado, con la presencia de numerosos ciudadanos ilusionados con la posibilidad de acceder a su casa, en el que resultara beneficiada la actual directora de Cultura Municipal y candidata en primer término por Unidad Ciudadana, Laura Adriel.

“Más allá de las cuestiones legales, no corresponde desde el punto de vista ético, que una funcionaria municipal, que además es candidata en la lista del oficialismo local, siquiera esté participando de un sorteo, ocupando un lugar en el listado habiendo tantos vecinos que necesitan del apoyo del Estado Municipal para acceder a su primera vivienda. La inclusión en ese listado con la investidura y el cargo que ostenta, podría dar lugar a lo que efectivamente pasó: que resultara sorteada y se generaran en torno a ese resultado un montón de suspicacias. Después nos quejamos cuando el común de la gente descree de la clase política: estas actitudes son las que terminan dándole la razón a la gente que opina así” indicó Bergues. El referente y candidato de 1País concluyó haciendo un pedido público a la funcionaria de Unidad Ciudadana: “Le pido públicamente a Laura Adriel que renuncie a la adjudicación, y deje ese lugar para alguno de los tantos vecinos que hoy no pueden acceder a su casa si no es con la ayuda del Municipio”.