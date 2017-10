El entrenador de fútbol pehuajense Facundo Sánchez Pagano, que en la actualidad se encuentra trabajando con las divisiones formativas del Club Independiente de Bogotá en Colombia, con vasta trayectoria en Argentina y otros países, se encuentra analizando los pasos a seguir en su carrera deportiva, dado que tiene dos interesantes propuestas. Una en Perú para dirigir en Primera división y otra en Carlos Casares, para estar al frente de las divisiones Inferiores de Agropecuario Carlos Casares en los torneos de las categorías menores de A.F.A.

Así lo hizo saber en contacto con nuestro cronista, apuntando que “por el momento estoy trabajando muy a gusto en el fútbol colombiano, donde estoy dirigiendo las divisiones formativas del Club Independiente de Bogotá, donde soy el director deportivo. Una institución en formación y con mucha proyección. Este año me tocó la Sub 17 que juega el torneo nacional, que vendrían a ser las categorías juveniles de A.F.A. en la Argentina, y realmente nos ha ido muy bien”. Agregando sobre sus expectativas para el año próximo que “hay una posibilidad en el año próximo de dirigir la Primera división del Club Municipal Adebaen la Copa Perú, que es similar a la Copa Argentina en nuestro país, pero se juega en forma diferente. Es más larga, se juega por zonas y de allí se llega a los ascensos para la Primera división. Estoy en ese proceso, vamos a ver si se da la posibilidad, ya existe una oferta, y vamos a ver qué pasa. Esto significaría una gran experiencia para mí, ya que me iría a dirigir una Primera división. La otra propuesta que tengo es dirigir las divisiones Inferiores del Club Agropecuario Carlos Casares que interviene en los torneos oficiales de A.F.A. Es algo atractivo dado que me permitiría estar cerca de Pehuajó, volver a mi país, y disfrutar de mi familia. El 7 de diciembre voy a andar por allá y en esa oportunidad me reuniré con los dirigentes casarenses”; destacó Sánchez Pagano. Sin olvidarse de enviar un saludo a la gente del Club San Martín, “del cual soy hincha y siempre estoy siguiendo. Siempre me interiorizo del fútbol pehuajense que se pone muy bueno en estas instancias”; culminó en su contacto con la redacción de NOTICIAS.