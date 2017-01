El diario La Nación, publicó en el día de ayer, una entrevista realizada a Martín Leopoldo Díaz por la periodista Alicia Petti para el mencionado matutino. La nota, tuvo como eje el programa radial "Abono 1110" que el pehuajense lleva adelante con toda la información musical del Teatro Colón.

ARTÍCULO

De lunes a jueves, de 20:00 a 22:00, Radio de la Ciudad (AM 1110) ofrece todo lo que acontece en el Teatro Colón en la actualidad sin olvidar todo lo que ha ocurrido en el pasado con el valioso registro de todos los testimonios y las voces. Es Martín Leopoldo Díaz, músico y reconocido pianista, quien conduce Abono 1110 y habla con fervor de este ciclo tan ilustrativo como instructivo, cuyo lema es "el Colón para todos".

MARTÍN DÍAZ

"Me hace muy feliz conducir este ciclo -afirma Martín Díaz-. Soy músico, pianista, oriundo de Pehuajó y desde pequeño escuchaba las transmisiones del Colón. Creo que allí surgió mi verdadera vocación musical. Siento que mi profesión me ayuda en esta labor, por el conocimiento de la música y las voces."

-¿Cómo surge el programa?

-Baltazar Jaramillo, director de La Once Diez, me ofreció el programa Abono 1110, para que se plasmara como un cuaderno de bitácora el registro pormenorizado del pasado y presente de todo lo que se realizó en nuestro primer coliseo (a través de la recuperación de todos sus archivos). En definitiva, se cumple la función esencial de esta radio, que fue creada en 1927 y este año cumple 90 años: para difundir estas veladas de ópera y la Orquesta Filarmónica. Y es interesante destacar que las funciones se difunden no sólo por la AM, sino también por el streaming y la aplicación de la radio.

-¿Cuál es el mayor mérito que tiene el programa para vos?

-Me siento muy emocionado porque pude conjugar mi vocación musical y trabajar para esta institución reconocida mundialmente. Eso es un honor. Pero lo más importante es que cumplimos una gran labor para conservar los archivos de todas las grabaciones de años anteriores. Lo fundamental es lograr que todo lo que brinda el Colón llegue a todos y sacarlo de esa cajita de cristal o del prejuicio de que la música clásica es aburrida.

-¿Cubren sólo lo nacional?

-El programa apunta a mostrar el Colón por dentro y se escuchan las voces de los técnicos, vestuaristas, escenógrafos, zapateros, herreros, técnicos de sonido, peluqueros, bibliotecarios, y por supuesto las autoridades del Colón. Es decir, todos los testimonios de lo que sucede adentro, junto a la palabra en vivo de los grandes del bel canto. Y el bonus track de los minuciosos informes que nos brindan dos excelentes corresponsales: Eduardo Branderburger, en Nueva York (con todo lo de Metropolitan Opera House, con los artistas que allí se presentan) y Víctor Claudín, desde España. Yo mismo viajé hace un mes y recogí maravillosos testimonios. Y en comunicaciones telefónicas o en vivo desfilaron Martha Argerich, Daniel Barenboim, Anna Netrebko, Montserrat Caballé, Marianela Nuñez, Marcelo Álvarez, Plácido Domingo, entre tantos otros. Creo que este acerbo cultural lo disfrutan tanto el taxista como el que está en el campo, los jóvenes imposibilitados de asistir y los conocedores y admiradores de esta bella música, tanto de la opera como del ballet, y todo con una mirada actual y fresca.

EQUIPO

El conductor destaca al equipo que lo acompaña: Andrea Zitto, Daniela Peñaloza y María Arena, en la producción; Brian Majlin, en la coordinación; el locutor Charly Casares; y en la operación técnica: Sergio Astelli, Eduardo Gutiérrez y Eduardo Fernández. Somos un dream team que disfruta esta labor que desarrollamos. La frase "Al Colón" muchas veces corona nuestra tarea diaria, dice en tono humorístico Martín Leopoldo Díaz, alma mater de este ciclo, que sin lugar a dudas no es sólo para los entendidos y que responde al eslogan: "El Colón es para todos".