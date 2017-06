El próximo miércoles habrá de celebrarse el “día del periodista” y por ello he decidido hacer una recorrida por la historia del periodismo lugareño a través de la memoria. Un periodismo que tiene cuatro etapas bien definidas, siendo el periódico La Unión, el que marca quizá el inicio de la etapa gráfica lugareña, dado que fue fundado en 1903 por Juan José Carrera, y adquirido en 1909 por José Pereyra en sociedad con Sotero Barrientos, figura insigne no solo del periodismo vernáculo, sino también de elevado predicamento en diversos campos como la literatura, la filosofía, y la política. De hecho fue el primer presidente de la U.C.R. a nivel local y fundador del Club Atlético Pehuajó; distinguiéndose además como notable orador y conferencista, aunque sus comienzos periodísticos en Pehuajó no fueron en La Unión sino en la primera revista pehuajense, llamada El Trébol y aparecida en 1907, donde volcó sus pensamientos filosóficos decididamente inclinados hacia el espiritismo y también mostró su notable vocación poética, publicando numerosos trabajos de su autoría. Pero no hay dudas sobre que fue La Unión el órgano que lo ubicó en un sitio preferencial y por cuya sala de redacción pasaron figuras del periodismo local de entonces como Rosa Masa; José Pestaña; Chirino Ferreyra; Héctor y Nemesio Barrientos; y el recordado Severo Cáliz. Varios años después tuvo su espacio un joven que ya mostraba notables condiciones que le auguraban un venturoso futuro en el campo de las letras: Osvaldo Guglielmino.

La línea editorial y el estilo de este periódico que aparecía los miércoles y sábados, lo hizo conocido en Buenos Aires y un diario porteño destaco su existencia. Pero su galardón más importante lo recibió en 1910, cuando fue premiado con diploma y medalla de bronce en el Congreso de Prensa Americana desarrollado en la ciudad de Nueva York, por la tenacidad manifiesta en defensa de la libertad de pensamiento.

Estudioso en profundidad de la historia argentina, Barrientos mostró siempre un elevado respeto por la instrucción del hombre, renegando contra la premiación desproporcionada con que algunas actividades contrapuestas al crecimiento intelectual distinguían a sus bárbaros cultores. Esto queda claro en una nota publicada en La Unión, el 11 de mayo de 1929, donde bajo título: “Joven, para qué estudiar... ¡Hágase boxeador!”, lanza una dura crítica al mundo del Siglo XX porque es un mundo que: “rechaza la sabiduría; pero glorifica al pugilato y enriquece a los boxeadores”. La nota se refiere a los elevados ingresos del por entonces ídolo del boxeo argentino, Justo Suárez y la poca remuneración que recibían conferencistas y cultores del arte. Esa tendencia que denunciaba Barrientos se fue multiplicando a lo largo de un siglo que antes de llegar a su mitad, Enrique Santos Discépolo ya había definido como un verdadero “Cambalache” que se proyectaría hasta el 2000. Y se quedó corto.

En 1933, Barrientos entregó La Unión a sus empleados y se retiró a una vida naturalista. Honradamente pobre e injustamente olvidado por muchos, en 1977 se mudó a Hurlingham donde falleció al poco tiempo. Había nacido en Chivilcoy en abril de 1879.

Por ello, en el recuerdo de Barrientos es justo reconocer a todos nuestros periodistas, entre los que se destacó José María Amarillo, corresponsal del diario La Nación en nuestra ciudad, autor del Álbum del Cincuentenario de Pehuajó publicado en 1933, como así de numerosos artículos sobre la historia y vida pehuajense.

Muchos medios gráficos han seguido el camino de informar a la población en diversos aspectos, como: El Diario, El Debate, El Pueblo, La Libertad, La Voz de Pehuajó, La Voz del Oeste, NOTICIAS, La Opinión de Pehuajó, y publicaciones como Vida Pehuajense, Pecoep, Edición, Acción, Redes, Deportes, Mirá, Esfera Deportiva, El Mensual, Rasgos Pehuajenses, 30 días, Incaguá, y tantas otras que dejaron su impronta, como aquellas que ocupan la actualidad como Boletín Publicitario, y Sentir Pehuajense, entre otras.

La segunda etapa tiene que ver con el periodismo oral y ello impone recordar a dos precursores: Venancio Bonet y “Pepe” Bizzio, quienes fueron parte del nacimiento de la radiofonía en la Argentina, al ser unos de los que recibieron la primera transmisión radial efectuada el 27 de agosto de 1920 y que además, fue la primera emitida con continuidad en el mundo. Estos vecinos tuvieron la empresa “Fono Vox”, que cumplió una destacada labor informativa mediante parlantes colocados en lo alto de diferentes lugares públicos, a través de los que propalaba música, noticias, publicidades, reportajes y espectáculos en vivo, con voces entre las que estuvo la del músico Osmar Maderna.

Pero indudablemente, la etapa tomó forma definitivamente como tal, el domingo 6 de junio de 1971, cuando ocupó su espacio en el éter, la emisora local L.T.22 Radio Nueva Era, sueño hecho realidad del ingeniero Raúl René Negreira, una persona digna, honrada, y portadora de un impresionante caudal de conocimientos. Respetuoso y respetado, el inolvidable y querido profesor, hizo escuela; y su radio también materializó los sueños de una comunidad necesitada de un medio radial que difundiera diariamente el quehacer pehuajense en todos sus aspectos. Después se sumaron las F.M., y se fueron cubriendo las necesidades cada vez más puntuales de la comunidad, desde el aspecto político, deportivo, social, musical, y otras demandas de los oyentes que dieron vida a programación variada y para todos los gustos. Sin olvidar aquellas que ya no están y dejaron su marca, hoy nos acompaña en la ciudad un amplio abanico compuesto por: Mágica, NOTICIAS, Delta, Del Sol, Tropical Latina, City, Amanecer, La Mega, Saurón, X1 Radio, Oriental, La Voz, Sónica, Proyección, Uno, Okey, Urban, Latidos, y otras de contenido religioso, así como otras lo hacen en algunas localidades del distrito y cuya emisión también nos llega.

La tercera etapa, iniciada, obviamente, el 3 de julio de 1980, glorioso día en el que se conmemoraba un nuevo aniversario de la fundación de nuestra ciudad, y como regalo de la tecnología, Pehuajó tuvo su propio canal de televisión color por cable. Pehuajó TV Color S.A. fue la empresa responsable, y significó un notable adelanto. Primero fueron programas grabados, luego se logró que el noticiero de uno de los principales canales de Buenos Aires que se emitía al mediodía, fuera grabado y enviado a nuestra ciudad por un transporte público, permitiendo que ese noticiero fuera emitido por las pantallas locales en horas de la noche, es decir, el mismo día de su emisión en su canal de origen, algo hasta allí nunca visto. Claro que enseguida llegó la microonda y en 1981 pudimos ver en directo una carrera de Fórmula 1 con Carlos Reutemann luchando por un campeonato que mereció pero que le fue negado. A partir de allí fueron muchos los eventos internacionales con que se pudo contar. Se fueron agregando señales y llegó la Era del Satélite que nos permitió ver lo que estaba pasando en el mundo, en simultáneo con los demás.

Por último, hay una cuarta etapa que está sustentada por los servicios informáticos brindados a través de la web. Sabido es que tanto NOTICIAS como algunas radios, y la televisión local tienen su sitio en internet y han ocupado espacio en las redes sociales, pero es justo mencionar un medio que llegó a la comunidad y al mundo solo a través de internet y fue “Realidad Pehuajense”, sentando un valioso precedente.

Por fortuna he tenido la oportunidad de estar presente en las cuatro etapas en distintas épocas. En todas traté con grandes periodistas, con muchos de los cuales he cultivado una hermosa amistad, pero si hay una figura a la que quiero recordar en este día es José Pérez Gegena, una persona muy amable, afectuosa, y muy querible, un personaje simpático con quien compartí muchas horas. Encargado de difundir las inquietudes de la comunidad educativa local y todo el quehacer cultural pueblerino, fue también un gran locutor, ya sea en los micrófonos de L.T.22 desde su comienzo como en cuanta radio requirió sus servicios o pisando los principales escenarios de Pehuajó y la región.

Hoy, luego de más de un siglo de periodismo, Pehuajó cuenta con medios escritos, orales, televisivos, e informáticos, y un plantel periodístico de excelencia. Recae entonces en esos periodistas la misión de transmitir a la opinión pública informaciones amparadas en la verdad y en la confiabilidad de la fuente; noticias completas y pluralistas; opiniones objetivas y respetuosas de los derechos y de la justicia; críticas destinadas a construir y mejorar, porque es obligación de periodismo contribuir al mejoramiento de la condición humana en todos sus aspectos. Esa es la sagrada misión y Pehuajó confía en sus periodistas. Es nuestro deber demostrar cada día ser dignos de tan significativa confianza.



Roberto F. Rodríguez.