En la mañana de ayer, el intendente Pablo Javier Zurro, en conjunto con el diputado provincial Avelino Zurro, y el secretario de obras públicas, Luis Fanti, sobrevolaron la región para observar la situación hídrica. Luego del vuelo, brindaron una conferencia de prensa en las instalaciones del aeródromo local.

"Venimos de corroborar lo que venimos diciendo del 10 de febrero del año pasado cuando el ministro del interior Frigerio anunció de forma irresponsable que va a hacer un canal desde el meridiano hasta Hinojo las Tunas. Nos ocupa y nos preocupa" adelantó Zurro ante los medios, ayer a la mañana.

SITUACIÓN

El mandatario municipal, explicó que "Hinojo las Tunas, la verdad ya no parece una laguna, parece como mínimo un lago o si lo ves de lejos parece un mar. El de la fuente, aquel canal vergonzoso que dejo hacer Cesar Fernando Peña, Hansen, Julio Peña, todos los que estuvieron que no defendieron Pehuajó, tiene todas las lagunas de Tejedor unidas al de la Fuente, así que pensar que a todo ese monstruo se le puede agregar el agua del río quinto que tiene que salir por Pehuajó la verdad que es una vergüenza".

A LA JUSTICIA

"Vamos a seguir manteniendo nuestra postura y vamos a ir a la justicia nacional o internacional, la que sea en defensa de los pehuajenses porque no se puede hacer el canal desde el meridiano hasta Hinojo las Tunas sin correr el terraplén de la Salada, rectificar el curso del Jaureche, regular el de la fuente y hacer el canal a la derecha de la ruta 5" enfatizó Zurro.

"PEHUAJÓ, CON

RIESGO DE VIDA"

"Si esto no ocurriera dejaría a Pehuajó en riesgo de por vida, cosa que no lo voy a permitir, me quedan 3 años de Gobierno. Vivo en Pehuajó, mi familia vivió en Pehuajó y le pido a los concejales opositores que en vez de defender tanto a Cambiemos se hagan cargo de lo que está pasando y pidan que no nos hagan esto" explicó el Intendente. "A nosotros nos votaron para defender el partido de Pehuajó en primera instancia y les quiero decir también que no es que seamos solidarios pero no queremos ser el reservorio de Córdoba, el reservorio de la Pampa, el reservorio de América, el reservorio de Villegas y el reservorio de Trenque Lauquen" tildó.

CUESTIÓN DE ESTADO

"El tema del agua no es una cuestión política, es una cuestión de Estado. Yo no soy un cambiemos para cambiar las declaraciones todo el tiempo. Busquen cuando en el 2012 tuve un duro enfrentamiento con quien era en aquel momento el ministro de Scioli, Alejandro Arlia, por el mismo tema: regular el de la Fuente. Quiero decir que esto no es una cuestión de partido político, esto es una cuestión de Estado en defensa del municipio de Pehuajó" resumió Pablo Zurro.

FANTI

Por su parte, Luis Fanti de obras públicas municipales explicó que "en la parte de Mones Cazón y desde allí, camino a Daireaux, hay mucha agua y se ha encharcado mucho con las últimas lluvias y lo que sigue siendo preocupante es el nivel de lo que es Hinojo las Tunas con muchas áreas inundadas y con una cota alta que siempre pone en peligro a toda la región".

PROYECTOS

EN LEGISLATURA

Por su parte, el diputado provincial del Frente Para la Victoria, Avelino Zurro, explicó que "nosotros desde la legislatura en febrero del año pasado tomamos intervención con dos proyectos. EL primer proyecto que tenía que ver con un reclamo histórico de todos los pehuajenses materializado en Luis (Fanti) y Pablo (Zurro) a partir del 2012 que es la regulación del canal de la Fuente. Este canal es el que tira agua al canal Jaureche y lo satura, y el canal Jaureche es el que tiene que sacar los excesos hídricos de Trenque Lauquen, Pehuajó, Casares y 9 de Julio".

"El segundo Planteo fue preocupación porque la semana pasada la gobernadora en la apertura de sesiones sigue hablando de las obras del río quinto, dijo que la estaban trabajando con un organismo internacional el financiamiento, cuando en realidad el anuncio se hizo ya hace casi un año pero recién se está trabajando el financiamiento. La primera preocupación es la tardanza y la segunda es que queremos saber si las obras del río quinto incluyen estas tres obras que comentaba el Intendente, que es la rectificación del canal Jaureche, el corrimiento del terraplén de la Salada y la regulación del canal de la fuente porque si no, visto desde arriba, estamos viendo como el norte de la provincia le va a tirar el agua al partido de Trenque Lauquen, de Pehuajó, de Casares y de 9 de julio a partir de la saturación del sistema. Queremos saber si la gobernadora tiene la decisión política de hacer la obra integral o tomo la decisión de inundar las zonas que perjudicarían a Pehuajó, trenque lauquen, casares y 9 de julio. Por eso hemos visto en estos días a pesar del silencio del intendente de Trenque Lauquen el reclamo de muchos de los productores de su partido, ya no solo es un reclamo de Pehuajó sino que es un reclamo regional" resumió el diputado.

RECLAMO

"Pablo (Zurro) lo viene reclamando desde el 2012, nosotros hicimos una presentación formal en la legislatura en dos proyectos que por decisión del bloque de cambiemos no quisieron ser tratados, uno que pide la regulación del canal de la fuente y otro que pide que si se ejecutan las obras del río quinto se ejecuten con la integralidad, con las obras que favorecen a Pehuajó. Si la gobernadora decide poner una máquina que empiece a trabajar las obras del rio quinto sin comunicar formalmente las obras que se van a realizar en el partido de Pehuajó por supuesto que ahí es donde viene la vía judicial" destacó Avelino Zurro.

MONES CAZÓN

En cuanto a nuestra zona, el Intendente informó que "la zona de Mones Cazón esta negada, ya tenemos el informe de caminos rurales. Hay caminos cortados pero hay que diferenciar esto, en Mones Cazón llovieron 650mm en dos meses".

ZONA NORTE

DEL PARTIDO

"El Jaureche está sacando mucha agua de Hinojo las tunas y es lo que lo tiene cargado. Toda la zona norte de Pehuajó fue la parte más comprometida ya desde el año pasado por toda el agua que llovió sobre todo en Lincoln y Tejedor y ahora sigue toda esa zona encharcada pero un poco en mejores condiciones que hace unos meses. El Jaureche con el nivel tan alto le cuesta mucho que entre los canales transversales y puedan drenar bien toda esta zona" apuntó Luis Fanti.

NUEVOS VUELOS

Para finalizar la rueda de prensa en el aeródromo local, minutos después del vuelo, el intendente local anunció que "vamos a realizar vuelos periódicamente, vamos a seguir con los reclamos, seguir reuniéndonos con hidráulica, porque realmente preocupa porque no queremos reclamar cuando tengamos el agua al cuello, queremos hacer prevención, no cuando el hecho este consumado.

Este Intendente no va a permitir que a Pehuajó lo inunden bajo ninguna circunstancia, estoy preparado para dar la gran batalla en defensa de mí pueblo".