Obras hídricas en la región

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció obras hídricas en las cuales excluyó a Pehuajó, uno de los distritos históricamente afectados por problemas de inundaciones. Las obras propuestas por nuestro distrito no han sido contempladas a pesar de ser uno de los primeros en presentarlas, señalaron el intendente, Pablo Javier Zurro; el diputado provincial Avelino Zurro y el secretario de Obras municipal, Luis Fanti.

“MUY PREOCUPADOS “

El intendente Zurro se mostró con mucha intranquilidad ante la noticia. “Estamos muy, muy preocupados por los anuncios de la señora Gobernadora ya que incluye quince municipios y un número muy importante de dinero, una inversión muy significativa y no incluye todas las obras presentadas por Pehuajó con anterioridad. Nosotros tenemos proyectos presentados antes que cualquier municipio, no sé por qué nos han dejado afuera. Nosotros tenemos cuatro obras incluidas que parece que no figuran, estamos muy preocupados porque parecería que al que presenta primero, al que va a estar más complicado, que tiene la zona más deprimida, nos dejan para más adelante” comentó.

HINOJO LAS TUNAS

Ante la aparente no realización del canal desde Córdoba a Hinojo Las Tunas, el Intendente dio su opinión indicando que “lo único bueno de todo esto es que ellos mismos, después de un año, después de que fuimos el único municipio que dijo que no se podría hacer el canal del Meridiano a Hinojo las Tunas para sacar el agua de Córdoba, parece que se han dado cuenta de que el municipio de Pehuajó, que nuestros técnicos, este intendente y el diputado tenían razón y no está anunciado ese canal que, como seguimos sosteniendo, era un acuerdo político con una floja defensa de la señora Gobernadora”.

OBRAS ESENCIALES

Por su parte, el titular dela Secretaríade Obras de Pehuajó, Luis Fanti, expresó también su preocupación desde el punto de vista técnico sobre la ausencia de obras fundamentales solicitadas con antelación y expresó: “Preocupa que no se incluya dentro de las obras la regulación del canal Dela Fuenteque hace tanto tiempo que se viene pidiendo, no es una obra tan significativa en monto y ya estaban los estudios hechos hace muchos años y especialmente lo que es el estudio integral de la defensa de Pehuajó que había sido otro compromiso de Hidráulica. Pehuajó es una ciudad que ha tenido tantos problemas con la inundación… Hidráulica estuvo estudiando toda la defensa para optimizar todo lo que es el sistema de bombeo de Pehuajó y no está incluida esa obra dentro de este paquete. Tampoco la rectificación del canal Jauretche, una obra más que importante que no está dentro de este plan”.

EXPLICACIONES

El diputado Avelino Zurro también opinó con el mismo tenor y referenció que “si alguien pinta el mapa de todos los distritos involucrados en los anuncios, ahí queda una isla que se llama Pehuajó, quela Gobernadorano ha tenido en cuenta en el noroeste de la provincia de Buenos Aires en las obras que describía Fanti. En realidad, es ella quien debe justificar por qué no incluyó las obras de Pehuajó y sí de todos los distritos afectados por las inundaciones del noroeste; incluso se habla de obras del noroeste y hay distritos al sur de Pehuajó que están involucrados en el plan y no Pehuajó, pero ella le debe explicar a todos los pehuajenses por qué no realiza las obras reclamadas”.

RECLAMOS PEHUAJENSES

Finalmente, el diputado se refirió a la decisión de no realización del canal desde el Río V enunciando: “Por otro lado, acertada la decisión tan reclamada por nosotros, incluso que valió un proyecto enla Legislatura, para poner en discusión la no realización del canal que traía todos los excesos hídricos del Río V al complejo Hinojo las Tunas. El Gobierno, después de tantas idas y vueltas y de tantos anuncios ha decidido no hacerlo, Pehuajó, con Pablo (Zurro) a la cabeza fue el primer distrito que se plantó frente a eso, dispuesto a hacer lo que haya que hacer para impedirlo. Creemos que hemos dado un gran paso en esto, en que esta obra que tanto perjudicaba a Trenque Lauquen y a Pehuajó, no se realice”.