En la jornada de ayer continuaba el reclamo gremial frente a la planta de CHS, que imposibilitaba la entrada y salida en el predio. El reclamo es encabezado por el delegado regional de URGARA, Diego Santana, y en el mismo se pide que se reincorpore a cuatro trabajadores que fueron despedidos en los últimos días. Además se señaló que continuarán con el bloqueo hasta que se haya encontrado una respuesta a los pedidos emanados desde el gremio.

REUNIÓN

Mientras la preocupación e incertidumbre crece, aún no se conocen cuales serán los próximos pasos, ya que luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa y Laura Medici de la Secretaría de Trabajo local, las posiciones de ambas partes se mostraron inflexibles y lejos de llegar a un acuerdo. Desde el gremio se pretende que se reincorporen los trabajadores, mientras que la empresa no sólo no acepta esa postura, sino que, de acuerdo a lo expresado, han analizado la posibilidad de descontar los días no trabajados y hasta ha amenazado al gremio con demandarlos ante la Justicia.

DESPIDOS

Santana recordó que los despidos se dieron con aquellos que pretendieron sindicalizarse y comenzar a trabajar en base a un Convenio Colectivo de Trabajo que les corresponde por ley, y destacó que la empresa se maneja con sus propias medidas. Además el dirigente gremial se mostró preocupado por el resto de los más de 30 empleados.