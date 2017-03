Alto acatamiento en Pehuajó

Con un alto acatamiento docente en el distrito de Pehuajó (los gremios estimaron en poco más del 90%), el paro de los maestros se hizo notar en el partido, en consonancia con lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires. En horas de la tarde desde el FGD se confirmó el cese de actividades para hoy, por lo que la medida de fuerza continúa, a la que se sumará el paro nacional de miércoles y jueves. ES decir, que de los primeros nueve días de clase, los alumnos que concurren a establecimientos de la educación pública (en su mayoría ya que hay docentes que han dictado clases) solo tuvieron un día de ciclo lectivo.

CONVOCATORIA

El Gobierno bonaerense convocó para este martes a las 14:30 a los gremios docentes, que ratificaron la continuidad de paro en toda la Provincia junto con una movilización para el jueves, y advirtieron que si el Ejecutivo no mejora la oferta salarial "se va a un conflicto profundo".

CICLO SECUNDARIO

INICIÓ CON PARO

En una nueva jornada de paro, tras cuatro días de huelga y otros cuatro ya anunciados, los sindicatos docentes buscan que el Gobierno mejore la oferta salarial hasta acercarse al reclamo de incremento del 35% expresado desde diciembre del 2016.

Los docentes pretenden un incremento salarial del 25% para este año y otros diez puntos porcentuales en el sueldo para recuperar el poder adquisitivo que denuncian como "perdido" en 2016, cuando la inflación superó el 40%.

Desde Suteba, aseguraron que el conflicto que impidió el normal inicio del ciclo lectivo es "un tema salarial. Si no hay solución, iremos a un conflicto muy profundo".

SUELDO

"Si no hay propuesta es muy difícil. Va a aparecer, pero si no aparece, seguiremos en un conflicto muy profundo" adelantaron. Además, señalaron que "los gremios no son necios" y recordaron que "el año pasado pudieron trabajar muy bien en las negociaciones paritarias".

PARITARIA

"La paritaria docente implica un trabajo y este año no se ha dado. Hay una intencionalidad de pararse en un lugar y no moverse", añadió.

PARO

"No hablamos de un paro por tiempo indeterminado. En la provincia de Buenos Aires, tiene continuidad. el punto de finalización lo tiene que dar el Gobierno" aseveraron desde Suteba.

Los gremios que integran el Frente Gremial Docente realizaron ayer un nuevo paro por 24 horas luego de rechazar el viernes pasado una propuesta de incremento salarial del 19 por ciento en tres cuotas y una suma no remunerativa de $ 500 por cargo como compensación por la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado. Ayer debió iniciar el ciclo lectivo en escuelas secundarias, aunque fue poca la actividad debido a la huelga.