El esperado inicio del ciclo lectivo tenía fecha para ayer, pero las medidas de fuerza de alcance nacional, y de manera fuerte en nuestra Provincia, afectaron el inicio que se vio paralizado. En Pehuajó, el acatamiento al paro docente fue alto, y se vio la ausencia tanto de docentes como de padres y alumnos. NOTICIAS hizo un relevamiento por las instituciones y dialogó con los gremios locales, quienes coincidieron al afirmar que "el paro tuvo un acatamiento total".

PARO

"El paro fue masivo. Adhirieron casi todos los docentes, y el acatamiento superó el 90%" explicaron. "Hubo algunos docentes que concurrieron para iniciar las clases, pero no se dio ya que además se puede decir que fue paro también de alumnos, porque no se vieron muchos padres ni alumnos concurriendo a las instituciones a corroborar si había o no clases" destacaron.

SIN NEGOCIACIÓN

Afirmaron que "se está reclamando una pérdida del poder adquisitivo del año pasado y el Gobierno no discute. Desde abril del año pasado que no hay negociación", concluyeron.

SITUACIÓN

Por su parte, afirmaron que "se está analizando cómo seguirá la situación, pero la versión más fuerte sería continuar con el paro hasta tanto no haya paritarias".

RECHAZO

Recordemos que los gremios docentes bonaerenses rechazaron la conciliación obligatoria que dictó el viernes pasado el Gobierno provincial, tras hacer lo propio con una nueva propuesta de aumento salarial. A su vez, los docentes ratificaban la adhesión al paro nacional de 48 horas.

RECLAMO

El paro de dos días de gremios docentes impidió el comienzo normal de clases en reclamo de paritarias nacionales. En medio de la puja entre los gremios y el Gobierno bonaerense -que ofreció el 18 por ciento en cuotas- las aulas estuvieron vacías a falta de nuevas propuestas.

JEFATURA DISTRITAL

Por su parte, Hugo Cioppettini desde Jefatura Distrital, confirmó que "fue un día muy complicado para nosotros. Estuvimos haciendo el relevamiento para informar a nuestros superiores", y manifestó que "el paro fue muy alto en Inicial y menos en Primaria".

DOCENTES

"Este año, todas las asignaciones se tomaban hoy (por ayer), era el primer día y complicó aún más" anunció Cioppettini.

AUTORIDADES

"Las autoridades no tienen la obligación de estar. Pueden adherir al paro, siempre garantizando que la institución esté abierta para dar lugar a quien quiera trabajar" explicó el Jefe Distrital.

CICLO LECTIVO

"En cuanto al ciclo lectivo, más allá de estos inconvenientes, esperamos que se pueda iniciar con normalidad. La esperanza es que se llegue a un acuerdo y tengamos un año acorde a lo que la comunidad se merece" resumió Marcelo Cioppettini, jefe Distrital.