Luego de lo que fue la asamblea que llevaron adelante en la Ruta Nacional Nª 5, los camioneros, choferes y transportistas, a través de los representantes que fueron escogidos se movilizaron a distintas empresas cerealeras para acercar sus reclamos, a través de un petitorio. Como informó NOTICIAS oportunamente, el mismo día del encuentro decidieron los pasos a seguir que incluyen una regularización de la tarifa, de cara a nueva campaña de cosecha que dará inicio en los próximos días.

PETITORIO

El grupo de trabajadores escogidos en la asamblea se dirigieron a las distintas empresas cerealeras que desarrollan su actividad en Pehuajó, y le presentaron el petitorio donde solicitan trabajar con la tarifa vigente, ya que lo vienen haciendo con la del 2015, lo que le significa una pérdida importante en sus ingresos. Esto sumado a los mayores costos que deben afrontar por los aumentos que se han venido registrando en insumos.

RECLAMO

En su momento se planteó la utilización de los trenes de carga y cómo esto afectará, además, el trabajo de las transportistas y camioneros en particular. Recordemos que la asamblea se extendió por más de tres horas, donde se fueron analizando y evaluando los pasos que ahora se están llevando adelante. Entre algunos de los pasos a seguir que expresaron, es que de no haber respuestas favorables, no descartan un cese de actividades con movilización.