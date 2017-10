También en Pehuajó

Una polémica medida del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) les permitió a las empresas prestadoras trasladar a los usuarios el costo de la tasa de Seguridad e Higiene que les cobran los municipios, y generó airados reclamos por parte de vecinos y asociaciones de usuarios, que ahora analizan recurrir a la Justicia para frenar lo que consideran un "atropello". Ya en Pehuajó, el Frente Renovador se había manifestado al respecto con un proyecto elevado para su tratamiento, del que NOTICIAS, se hizo eco oportunamente.

BOLETAS

El nuevo costo, que comenzó a ser advertido en las últimas boletas por parte de usuarios de toda la provincia (que en su mayoría reciben el servicio de Camuzzi y Metrogas), fue autorizado por el Enargas a través de la Resolución 4530/2017, dictada en julio pasado.

Con ese acto administrativo, el organismo autorizó a las prestadoras a incluir en la factura el costo de los tributos locales. En Buenos Aires, esta decisión derivó en el traslado de la Tasa de Seguridad e Higiene, un tributo que los municipios cobran a cualquiera que desarrolle una actividad comercial en el distrito. En el caso del gas, ese impuesto es ahora solventado por los propios usuarios. En ese marco, el Director general de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Federico Stiz, dijo a DIB que el organismo ya trabaja para "impugnar la resolución por la vía administrativa", y adelantó que en caso de no obtener resultados "apelaremos a la Justicia". El funcionario señaló que la medida "es ilógica y cercena la capacidad de pago de la gente, puesto no les dan la posibilidad de elegir si pagar o no ese tributo".

DEFENSA

Desde el Enargas defendieron la medida, al explicarles a los representantes de la Comisión de Usuarios (integrada por representantes de más de 20 organismos de defensa al consumidor) que la ley reguladora de la concesión del servicio contiene una cláusula que libra a las prestadoras de pagar tributos locales. Además, alegaron que con la resolución "solo se blanqueó" el cobro de la tasa, puesto que "ya aparecía como parte de los costos", pero no era informado como tal en la boleta.

TASA

La tasa de Seguridad e Higiene es una de las principales fuentes de recursos propios de los municipios, y se abona por los servicios de inspección destinados a preservar "la seguridad, salubridad e higiene en comercios, industrias, servicios y actividades asimilables a tales". La aplicación depende de cada municipio.

RECLAMO EN PEHUAJÓ

"En nuestro caso en los recibos de Camuzzi, los usuarios pehuajenses nos estamos haciendo cargo de pagar la Tasa municipal de Seguridad e Higiene de la empresa. Nos parece una barbaridad que un costo que no tiene que ver con la prestación del servicio, y que debería afrontar Camuzzi en este caso con sus utilidades, lo estemos afrontando los usuarios", señalaron en un comunicado.