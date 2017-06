Ayer, en horas de la mañana, comenzó la progresiva entrega de nombramientos a empleados temporarios mensualizados, los cuales, a partir de la fecha pasan a formar parte de la planta permanente.

El intendente, Pablo Zurro, junto al diputado Avelino Zurro y funcionarios de la gestión, hicieron entrega de los decretos en forma personal enla Salade Reuniones del Palacio Municipal.

Al inicio de cada entrega, Zurro explicó la determinación que lo llevó a tomar la decisión, que consideró entre las más importantes de su gestión. “Tengo que contarles una pequeña historia; cuando llegamos con mi grupo de trabajo en2007 ala municipalidad de Pehuajó había aproximadamente 300 personas que tenían una contraprestación. ¿Qué era una contraprestación? Era un servicio en negro o sea le pagaban a una persona por hacer un servicio en negro y bueno, no tenía nada, no tenía jubilación, no tenía cargas sociales, no tenían nada de nada. A partir de ahí nosotros fuimos regularizando la situación. Muchos de ustedes pasaron a ser temporarios mensualizados, que quiere decir que tienen algunas de las condiciones municipales pero que no tienen la permanencia. En una situación compleja donde el país no es el mismo, donde Macri y Vidal dejan gente afuera, hemos tomado la decisión de no dejar gente afuera”, anunció.

Luego efectuó el anuncio diciendo que “a partir del día de hoy les tengo que comunicar que ustedes forman un grupo de 583 personas que van a pasar a ser permanentes, que nosotros les vamos a pasar a entregar el decreto junto con los delegados y mis secretarios, con el cual van a tener una estabilidad laboral más allá de quien esté, o sea que nosotros nos vamos a ir y ustedes van a ser permanentes; que les va a mejorar el básico y sustancialmente cuando les mejora el básico les va a mejorar el aguinaldo y cuando mejora el básico les mejora la jubilación”.

“Tenemos una política totalmente diferente –continuó- y no les pregunto lo que piensan y todos mis delegados y todos mis secretarios saben que no se me ocurriría hacer una persecución ideológica de nadie pero sí una exigencia laboral. ¿Por qué? porque hay cosas que molestan mucho, cuando dice la gente de un empleado municipal: ¡Mirá que vagos! está diciendo algo que no es cierto, porque si fueran vagos… ¿cómo funcionaríala Municipalidad, cómo funcionarían las salitas, cómo funcionaría el barrido, cómo funcionaría? Es muy injusto cuando lo dicen pero es el lugar que ocupamos. A mí ni hablar, yo soy esclavo de la gente pero a ustedes a veces los juzgan o prejuzgan por algunos que se han ido que no trabajan, pero yo les aseguro que durante mi gestión, el 98% de los municipales, entre los que están ustedes, trabajan” aseveró.

Prosiguió comentando que “algunos de los que han salido, que son muy pocos, que se los pueden escuchar en las radios, son aquéllos que no cumplían y tampoco está bueno que una persona que no cumpla se quede enla Municipalidadporque si no, con ustedes que cumplen, ustedes que trabajan bien, se produce una de las injusticias más grandes que hay”.

Finalmente, expresó: “Creo que es un muy buen día en una política inclusiva y laboral que tienela Municipalidadde Pehuajó y les quiero aclarar que cuando ven a otras municipalidades que dicen hacemos un megaacto y nombramos 80 personas, nosotros no hicimos ningúnmega acto, es así, personal, y nombramos hoy 583 personas porque todos los servicios son nuestros. Yo privilegié el Estado. Nosotros tenemos barrido nuestro, caminos rurales nuestros, hospitales nuestros, salitas nuestras, todos con personal como ustedes que la verdad que cumplen muy bien con sus tareas”.