La segunda fecha de la edición del año 1987 del Torneo del Interior, que organizaba anualmente el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino, se disputó el domingo 18 de octubre del referido año.

Como es sabido, el fútbol pehuajense estaba presente a través de Deportivo Argentino, que participaba en la Subzona 2 de la Zona Provincia de Buenos Aires.

Para la segunda presentación en el certamen, el azul debió trasladarse hasta Trenque Lauquen para enfrentar allí a Ferro Carril Oeste, en principio el gran candidato a ganar la subzona pero al que no le había ido bien en la fecha inicial, dado que había perdido en calidad de visitante ante Sarmiento de Pigüé. Sin embargo, los directivos del verde habían protestado oficialmente los puntos perdidos ante el Consejo Federal, argumentando que dos jugadores del equipo ganador estaban mal incluidos, siendo éstos los marcadores centrales Guillermo Ponte y Fabio Menzabota, ambos pertenecientes al Club Tiro Federal de Bahía Blanca. En consecuencia la tabla de posiciones podría sufrir alguna modificación si se daba curso favorable a la protesta, pero ello recién se sabría luego de jugada la segunda fecha.

ESTADIO Y AUTORIDADES

El encuentro se disputó en el estadio del Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen, y contó con una terna arbitral integrada por Daniel Vigil como árbitro principal, quien había comenzado a dirigir en ese mismo año en Primera B de A.F.A., y extendería su campaña a 28 partidos oficiales entre 1987 y 1992. Los asistentes designados fueron: Jorge Blanco y Luis Bongianino.

EL PARTIDO

El conjunto local, dirigido por Jorge Lamas, presentaba un plantel muy similar al que había cumplido una gran campaña el año anterior. Sin embargo no estaban tres figuras que habían sido muy importes: el arquero Juan Domingo Guzmán, el volante ofensivo Carlos Sánchez, y el delantero Jorge Álvarez.

En el arco estaba ahora Jorge Palacios, también se había incorporado al zaguero Marcelo Arbe, pero curiosamente ambos no pudieron estar presente ante Deportivo Argentino por lo que el arco fue ocupado por Héctor Aspíroz, pasando como primer marcador central Hernán Argañaraz e ingresando como lateral el refuerzo procedente de Barrio Alegre: Carlos Gilardi. De esta manera, Ferro salió a la cancha con: Asipíroz, Carlos Ríos, Hernán Argañaraz, Héctor Escandón y Gilardi; Ángel Palomeque, Alfredo Badino y Jorge Cavallieri; Daniel Amoroso, Luis Carnez y Sergio Roura.

El técnico de Deportivo Argentino, Nino Dameno, no pudiendo contar con el zaguero Nolberto Crivaro, expulsado en la primera fecha, incluyó en su lugar a Walter Junco, por lo que el azul presentó una formación integrada por: Hugo Pizarro, Pablo Bajo, José Marti, Walter Junco y Jorge Porta; Juan José Paredes, Miguel Ángel Lamanna, César Lamanna y Daniel Diósquez; Dardo Pascual y Pedro Samyr Varela, quedando en el banco de los relevos: Ariel Hernando, Miguel Ángel Gascón, Gustavo Polite, Rubén Omar Tolosa y Esbelto Pérez.

EL PARTIDO

Un encuentro que resultó intrascendente durante los primeros 20 minutos porque ambos equipos se cuidaban demasiado y no asumían riesgos, pudo abrirse gracias a un serio error en la defensa azul entre Marti y Porta, que le permitieron a Roura capturar el balón y derrotar a Pizarro sobre los 21 minutos de juego.

Deportivo acusó el impacto y aunque tardó unos minutos en reponerse, luego asumió el control del partido con un gran trabajo de Diósquez y Paredes en mitad de cancha, a los que se sumaba Pablo Bajo de muy buena labor.

Pero pasada media hora de juego, el azul no inquietaba lo suficiente al arquero local. Fue allí cuando apareció el mago César Antonio Lamanna, quien recibió el balón en mitad de cancha tras un pase de su hermano Miguel, dominó el esférico y encaró hacia el área de Aspíroz con una gambeta veloz y endiablada que le permitió dejar varios rivales en el camino y ante la desesperada salida del arquero, esquivarlo abriéndose hacia la izquierda, para definir con remate hacia el arco vacío. Golazo impresionante. Al mejor estilo del mago.

El gol tuvo un efecto psicológico notable porque agrandó a Deportivo y complicó al local.

Sobre el final de la etapa Varela picó a buscar una habilitación hacia la media luna del área de Ferro, pero un zaguero se interpuso para proteger la salida del arquero y que éste pudiera hacerse del balón sin problemas. Los tres llegaron casi juntos y fue allí cuando Varela atropelló, el defensor y el arquero chocaron entre sí perdiendo la pelota y posibilitando que el delantero azul se fuera camino al gol definiendo ante el arco desguarnecido.

El árbitro convalidó la conquista y todo Ferro protestó por considerar que previo al gol había existido falta de Varela que empujó al defensor provocando el choque mencionado. El árbitro mantuvo firme su decisión y ante la reacción del arquero Aspíroz, le mostró la roja expulsándolo del campo de juego.

Lamas debió retirar al volante Cavallieri para permitir el ingreso del arquero suplente Sierra, tercer arquero del plantel.

En el segundo tiempo, Deportivo fue mucho más que su rival. La ventaja numérica en cancha y el resultado parcial favorable le ofrecían lo necesario para manejar el partido, y así lo hizo. Pero lo que bien pudo ser una goleada chocó contra la gran figura local, el zaguero Argañaraz, quien resultó un bastión defensivo infranqueable.

Sin embargo, sobre los 37 minutos, Paredes realizó una notable maniobra por derecha, dejó varios rivales en el camino y pisando al área, sacó un impresionante disparo que terminó clavando el balón contra la base del segundo palo de un arquero Sierra que quedó parado.

La impotencia de Ferro era notoria y la expulsión de Badino por una violenta falta en mitad de cancha no fue más que una muestra de cómo estaba el local. Ya no había posibilidades de reacción, y el 3 a 1 le aseguró a Deportivo una segunda victoria consecutiva. No obstante, lo más importante fue que ese triunfo le dio una gran confianza al equipo que quedaba como único puntero e invicto al lograr Independiente una victoria por 3 a 1 sobre Sarmiento.

De esta manera, el azul tenía dos partidos jugados, los dos ganados, mientras que el resto de sus rivales de zona tenían uno ganado y uno perdido, en los casos de Sarmiento e Independiente, y dos perdidos en caso de Ferro de Trenque Lauquen.

Próximo sábado: Deportivo Argentino recibe a Sarmiento de Pigüé.